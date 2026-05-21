General Dynamics Land Systems ABD Ordusu için yeni zırhlı araçlar üretecek

Küresel savunma sanayisinin en büyük aktörlerinden General Dynamics Land Systems, askeri lojistik ve zırhlı araç tedariki alanında stratejik konumunu güçlendiren yeni bir kontrat imzaladı. Şirket merkezi tarafından resmi olarak duyurulan anlaşma kapsamında, ABD Ordusu'nun operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 50 adet Stryker Double V-Hull (DVH) A1 zırhlı aracının seri üretimine başlanması kararlaştırıldı. Savunma bütçesinden ayrılan 229.6 milyon dolarlık finansman paketiyle hayata geçirilen bu proje, mekanize piyade birliklerinin modern muharebe sahalarındaki beka kabiliyetini artırma stratejisinin en taze halkasını oluşturdu.

Mayın ve patlayıcılara karşı çift omurga koruması

Üretim hattına alınacak Stryker DVH A1 modelini standart zırhlı araçlardan ayıran ana teknolojik unsur, gövde yapısında uygulanan yüksek koruma mühendisliğinde gizlidir. Araç, özellikle asimetrik savaş ortamlarında askeri personelin can güvenliğini tehdit eden el yapımı patlayıcılara ve anti-tank mayınlarına karşı geliştirilen 'çift V şekilli' alt gövde mimarisinden güç aldı. Bu özel tasarım, patlama esnasında ortaya çıkan dikey şok dalgasını ve şarapnel parçalarını aracın dışına doğru saptırarak mürettebat bölmesindeki hasarı en alt seviyeye indirdi. Sistem ayrıca, artırılan motor gücü, yenilenen süspansiyon altyapısı ve dijital araç içi yönetim şebekesi sayesinde ağır zırh yüküne rağmen sahada çok yüksek bir hareket kabiliyeti sergiledi.

Üretim hatlarında ve tedarik zincirinde hareketlilik

Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte General Dynamics bünyesindeki farklı üretim tesislerinde yoğun bir çalışma takvimi planlandı. Zırhlı gövdelerin imalatı, montaj süreçleri ve nihai entegrasyon aşamaları şirketin Alabama, Ohio ve Pennsylvania'daki gelişmiş askeri endüstri merkezlerine paylaştırıldı. Projenin zaman çizelgesine göre üretilecek zırhlı araçların teslimat takvimi doğrudan ABD Ordusu Lojistik Komutanlığının planlamasına dahil edildi. Bu büyük ölçekli alım hamlesi, sadece üretici şirketin sipariş defterini büyütmekle kalmadı, aynı zamanda alt yüklenici konumundaki yüzlerce yerel parça tedarikçisinin de uzun vadeli üretim güvencesine kavuşmasını sağladı.