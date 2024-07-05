Gizli bir şekilde Libya’ya gönderilen Çin SİHA’larına operasyon!

Rüzgar türbini parçası kılıfı altında Libya’ya sevk edilen 2 adet Wing Loong II SİHA, 2 adet yer kontrol istasyonu ve silahlarla dolu 6 konteyner, İtalyan yetkililer tarafından ele geçirildi. Birleşmiş Milletler’in Libya’ya uyguladığı silah ambargosu kapsamında ekipmanlara el konuldu.

Guardia di Finanza'dan açıklama

İtalyan polis birimi Guardia di Finanza 2 Temmuz’da yaptığı açıklamada, konteynerlerin 18 Haziran’da İtalya’nın Gioia Tuaro Limanı’nda incelendiğini doğruladı. Açıklamada konteynerlerin, sevkiyat rotaları ve “beraberindeki gümrük belgelerindeki anormallikler” incelendikten sonra şüpheli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Bu konteynerlerin rüzgar enerjisi jeneratörlerinin montajı için gerekli parçaları taşıması gerekiyordu. Yerel Gümrük ve Tekeller Ajansı’nda kullanılan ekipmanlarla X-ray taraması yapıldıktan sonra, Gioia Tauro’daki Guardia di Finanza Grubu müfettişleri tarafından yapılan müteakip incelemeler, rüzgar türbinlerinin bileşen parçalarına benzer yapı özelliklerine sahip olmalarına rağmen, taşınan malların, savaşta kullanılan SİHA’lar gibi uçuşa uygun uçakların gövdeleri ve kanatları olabileceğini düşündürecek unsurlara ve yapı ayrıntılarına sahip olduğunu tespit etti.

Bu bileşenler, rüzgar türbini kanatlarını taklit eden bazı kompozit kaplamaların arasına gizlenmişti. Libya’ya uygulanan silah ambargosu doğrultusunda ekipmana el konuldu.” ifadelerine yer verildi.

Hafter’e gidiyordu

Şüpheli konteynerler, Çin’in Yantian limanından Hafter komutasındaki Libyalı grup tarafından kontrol edilen Bingazi’ye gitmekte olan MSC Arina gemisinde bulunuyordu.

İtalyan yetkililerin şüpheli silah sevkiyatı hakkında ABD’den istihbarat aldığı bildirildi.