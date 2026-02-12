GÖKBEY Helikopteri için Türkiye-Suudi Arabistan ortaklığı resmiyet kazandı

TUSAŞ, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 fuarı kapsamında uluslararası iş birliklerine yönelik yeni bir adım attı. Fuarda, GÖKBEY’in yurt dışında ortak üretimine yönelik ilk resmi mutabakat imzalandı.

Defence Turk'ten Hamza Kürşat Akburak'ın haberine göre, bahse konu mutabakat zaptı, TUSAŞ ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Suudi Arabistan Askeri Sanayiler Otorite Kurumu (GAMI) arasında imzalandı. Törende TUSAŞ adına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Uçar imzalarken, Suudi makamları adına ise Yatırım Bakanlığı ve GAMI üst düzey yetkilileri imzaladı. İmzalanan mutabakat zaptı, uzun dönemli ve yüksek teknoloji kazanımını hedefleyen ortak üretim faaliyetlerini kapsıyor.

Ortak üretimin teknik kapsamı, toplanacak taleplere göre şekil alacak

Bahse konu anlaşma çerçevesinde Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve GAMI, ülkedeki askeri ve sivil kurumların helikopter ihtiyaçlarını belirleyerek talep toplama sürecini yürütecek. Ortaya çıkacak talep doğrultusunda TUSAŞ’ın, Suudi Arabistan’daki yerel bir üretici ile iş birliği yaparak GÖKBEY helikopterlerinin üretimini ülkede gerçekleştirmesi öngörülüyor. Ortak üretimin teknik kapsamı, kapasitesi ve detayları, toplanacak taleplere göre şekillendirilecek.

Suudi Arabistan’ın savunma sanayiinde yerlilik oranını artırmayı amaçlayan 2030 hedeflerinde helikopter sistemleri önemli bir yer tutuyor. GÖKBEY platformunun farklı görev profillerine uygun modüler yapısının, Suudi makamlarının tercihinde etkili olduğu belirtiliyor. Mutabakat kapsamında, Suudi Arabistan’da üretilecek helikopterlerin sadece yerel ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, çevre ülkelere de ihraç edilmesi hedefleniyor.

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve de ihraç edilmesi planlanan dost ve müttefik ülkeler için GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim koşulları ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında TEI üretimi TS1400 Turboşaft motorlarıyla de etkin şekilde icra edebilecek. 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 kilometre/saat azami sürate, 20 bin feet servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip GÖKBEY, harici yakıt tankıyla 5+ saat havada kalabilirken azami olarak 948 kilometre menzile ulaşabilmektedir.

Öte yandan T625 GÖKBEY yapısal, aviyonik ve mekanik sistem tasarımları kapsamında operasyonel hazırlığı en üst seviyeye çıkarmayı ve bakım maliyetlerini en aza indirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca TUSAŞ Entegre Lojistik Destek Hizmetleri tarafından hazırlanan T625 GÖKBEY Bakım Servis Planları ve uzman personel desteği ile beklenmedik durumların kontrol edilmesi ve verimliliğin artırılmasını amaçlanmaktadır.