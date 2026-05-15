Göklerdeki nöbet değişimi: Belçika tüm F-16 filosunu Ukrayna’ya açıyor

Brüksel ve Kiev hattındaki askeri diplomasi, bugüne kadar verilmiş en büyük uçak taahhütlerinden birine dönüştü. Belçika hükümetinin güncel takvimine göre, Ukrayna semalarındaki bu takviye süreci dört yıla yayılan kademeli bir sevkiyatla tamamlanacak. Başlangıçta 2028 yılına kadar 30 uçak hedeflenirken, yeni planlamada sayı 53’e yükseltildi. Bu hamle, Belçika’nın sadece bir destekçi değil, Ukrayna hava kuvvetlerinin modernizasyonundaki ana aktörlerden biri olma iradesini ortaya koyuyor.

F-35 teslimatları sevkiyatın anahtarı olacak

Bu devasa transferin hızı, Belçika’nın kendi hava gücünü yenileme hızıyla doğrudan bağlantılı. Brüksel, filosuna dahil edeceği beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını teslim aldıkça, kadrosundaki F-16’ları serbest bırakacak. Mevcut projeksiyonlara göre 2026 yılında ilk 7 uçağın gönderilmesi planlanırken, en büyük sevkiyatın 27 uçakla 2029 yılında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu süreçte bazı uçakların muharip görevlerden ziyade eğitim ve yedek parça kaynağı olarak kullanılması da stratejinin bir parçası olarak masada duruyor.

Hava savunmasında dört yıllık yol haritası

Sevkiyat takvimi, Ukraynalı pilotların ve teknik ekiplerin hazırlık sürecine göre titizlikle kurgulanmış durumda. Belçika medyasında yer alan verilere göre, 2026'daki başlangıcın ardından 2027'de 5, 2028'de ise 14 uçağın daha Ukrayna envanterine girmesi bekleniyor. Bu kademeli geçiş, sadece uçakların teslimini değil, aynı zamanda Ukrayna’nın bu ileri teknoloji jetleri operasyonel olarak yönetme kapasitesini de kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

Avrupa güvenliğinde stratejik denge

Belçika’nın bu kararı, NATO’nun doğu kanadındaki savunma doktrininin nasıl evrildiğinin de net bir göstergesi. Kendi güvenliğini F-35’ler ile en üst seviyeye taşımaya hazırlanan Belçika, boşa çıkan kapasitesini doğrudan cephe hattına yönlendirerek stratejik bir risk paylaşımına gidiyor. 2029 yılına kadar tamamlanması beklenen bu süreç, Ukrayna’nın hava sahası hakimiyetini uzun vadeli bir perspektifte yeniden inşa etmesini sağlayabilir.