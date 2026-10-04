Görgün: Yerlilik oranı yüzde 83’e ulaşmış durumda

Şanlıurfa’da devam eden TEKNOFEST Güneydoğu’nun son gününde coşku hız kesmedi. Pazar günü olması nedeniyle bölge illerden de Şanlıurfa’ya gelen vatandaşlar, GAP Havalimanı’nı doldurdu.

TEKNOFEST Güneydoğu’nun medya paydaşı olan Demirören Medya Grubu da D-Smart ve D Tech Cloud tarafından ortak geliştirilen 'Dimi' gibi medya teknolojilerindeki özgün projeleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Demirören Medya Grubu’nun standı önemli ziyaretçileri ağırlamaya devam ederken buradan yaptığı canlı yayınlarla TEKNOFEST heyecanını tüm Türkiye’ye duyuran Radyo D, konuklu özel yayınlar gerçekleştirdi.

Radyo D’nin son gün misafiri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün oldu. Radyo D Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu’nun sorularını yanıtlayan Görgün, TEKNOFEST alanına baktığında ilk fark ettiği şeyin gözlerdeki gülümseme olduğunu söyledi.

Yüzde 97’si Türk üniversitelerinden

Görgün, Türkiye’deki üniversitelerin çok nitelikli insanlar yetiştirdiğini ifade ederek savunma sanayi sektöründe çalışanların yüzde 97’sinin Türk üniversitelerinden mezun olduğunu söyledi. Milli Yetkinlik Hamlesi adıyla bir program başlattıklarını anlatan Görgün, bu kapsamda hem üniversitelerle hem de Milli Eğitim Bakanlığı ile sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

41 yaşında

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 41’inci yılında savunma sanayii platformlarının ve bunların üzerindeki sensörlerin, algılayıcıların, hareketlendiricilerin, silah sistemlerinin yerli milli olarak üretilmesini koordine ettiğini bildiren Görgün, “Son 20 yılda cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve gençlere olan güveni ile yüzde 20’lerde olan yerlilik oranı yüzde 83’e ulaşmış durumda” dedi.

Türkçe hassasiyeti

Görgün, yerli ve milli sistemlere verilen isimlerin, projelere emek veren gençler tarafından belirlendiğini ifade ederek bundan dolayı da Türk Dil Kurumu’ndan ödül aldıklarını kaydetti. Savunma sanayisinde bilgi paylaşma noktasında dikkatli olmak gerektiğini vurgulayan Görgün, “Açık istihbarata mahal vermeden bilgileri paylaşmak lazım. Detayların çok paylaşılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bilinmesi gerektiği kadar paylaşılması gerekir” diye konuştu.

Demirören Medya standında incelemelerde de bulunan Görgün’e Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay eşlik etti.