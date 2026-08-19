Gövde ve kanat birleştirildi: İsviçre’nin ilk F-35A’sı İtalya’da şekilleniyor

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İsviçre’nin modern hava savunma ihtiyacını karşılamak adına tedarik edilen F-35A filosunun üretimi küresel ağ üzerinde planlandığı şekilde devam ediyor. İtalya'nın Novara eyaletinde yer alan ve Avrupa’nın tek F-35 nihai montaj hattı olan Leonardo Cameri tesisinde, İsviçre filosuna ait önemli parçaların üretimi hız kazandı.

Son operasyonda, MJ-4 seri numarasını taşıyan gövde bölümü ile tesiste imal edilen ilk kanat yapısal olarak birleştirildi. Bu birleşim, gelecekte İsviçre semalarında görev yapacak olan J-6004 askeri tescilli uçağın ana iskeletini oluşturuyor.

İtalya’dan ABD’ye, oradan İsviçre’ye uzanan ortak üretim

Cameri tesisinde gövde ve kanat montajı tamamlanan bu büyük yapısal parça, çalışmaların devamı için deniz aşırı bir yolculuğa çıkacak. Yapısal elemanlar, uçağın diğer tüm gelişmiş bileşenleriyle entegre edilmek üzere Lockheed Martin’in Teksas Fort Worth’teki ana fabrikasına taşınacak.

İsviçre’nin F-35A programı, dünya genelinde 2 bin 100’den fazla tedarikçinin dahil olduğu devasa bir uluslararası üretim ekosistemine dayanıyor. Bu kapsamda uçağın orta gövde bölümleri Almanya'da, arka gövde bölümleri ise Birleşik Krallık'ta üretilerek nihai montaj merkezlerinde bir araya getiriliyor.

İlk teslimatlar ve pilot eğitimleri 2027'de başlıyor

İsviçre’ye tahsis edilecek ilk sekiz F-35A savaş uçağı, 2027 yılının ortalarında doğrudan ABD’deki Arkansas Ebbing Hava Ulusal Muhafız Üssü’ne konuşlandırılacak. ABD'de kalacak bu ilk uçaklar, İsviçreli pilotların ve yer bakım personelinin eğitimi amacıyla kullanılacak.

Avrupa'daki montaj hattı olan Cameri’den çıkacak ilk uçağın ise 2028 ortalarında doğrudan İsviçre’ye transfer edilmesi planlanıyor. İtalya'da kanat birleşimi yapılan J-6004 kuyruk numaralı uçağın ise tüm süreçlerin ardından 2029 yılı sonunda İsviçre topraklarına ulaşması bekleniyor.

3 askeri üsse konuşlandırılacak

Yeni nesil savaş uçaklarının filoya katılmasıyla birlikte İsviçre, önümüzdeki yıllarda bu uçakları 3 stratejik askeri havaalanında aşamalı olarak devreye alacak. Planlamaya göre F-35A operasyonları; 2028 ortasında Payerne, 2030 yılında Meiringen, 2032 yılında ise Emmen hava üslerinde resmen başlayacak.

İsviçre sınırına kuş uçuşu sadece 40 kilometre mesafede bulunan Cameri tesisindeki bu üretim başarısı, İsviçre için hem coğrafi yakınlık avantajı hem de Avrupa pazarındaki endüstriyel ve güvenlik iş birliğinin güçlü bir sembolü olarak görülüyor.