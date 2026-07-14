Güney Çin Denizi’nde güç dengeleri değişiyor: Filipinler'in Abukuma takviyesi

Filipinler Deniz Kuvvetleri’nin operasyonel yetersizliklerini gidermeyi amaçlayan envanter transferi, münhasır ekonomik bölgelerin ve kıyı şeritlerinin korunmasında kritik bir rol üstlenecek. Yaklaşık 2 bin ton deplasmana sahip olan Abukuma sınıfı gemiler, denizaltı savunma harbi yetenekleri ve yüzey hedeflerine karşı etkili güdümlü füze sistemleriyle donatılmış yapılarıyla biliniyor.

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte Filipinler, hem lojistik sürdürülebilirlik açısından güçlü bir platforma kavuşacak hem de tartışmalı sulardaki egemenlik devriyelerini tahkim etmiş olacak. Gemilerin operasyonel hazır hale getirilerek önümüzdeki dönemde kademeli olarak teslim edilmesi planlanıyor.

Bölgesel savunma entegrasyonunda yapısal dönüşüm

Bu askeri tedarik sürecinin diplomatik ve finansal arka planı, bölgedeki yeni güvenlik mekanizmalarının işleyişini de ortaya koyuyor. Japonya'nın savunma teçhizatı ihracat mevzuatında gittiği esneme adımları, müttefik ülkelere yönelik doğrudan askeri lojistik destek kanallarının önünü açtı.

Yürütülen bu envanter transferi, Filipinler'in koruma kalkanını güçlendirirken, Tokyo'nun bölgesel deniz güvenliği hatlarını açık tutma stratejisine de doğrudan katkı sunuyor. Bu durum, Asya-Pasifik genelinde tek taraflı güç kullanımına karşı dengeli ve çok uluslu bir askeri koordinasyon modelinin inşa edildiğini gösteriyor.