Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yerli üretim Poseidon H10 İHA’ları envanterine aldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Ulusal Muhafızları, Swarmly şirketi tarafından yerli olarak geliştirilen Poseidon H10 İHA’ları teslim aldı. Düzenlenen tören kapsamında 2 adet Poseidon H10 İHA ve komuta-kontrol sisteminin teslim edildiği aktarıldı.

Cyprus Mail tarafından yapılan habere göre GKRY Ulusal Muhafız Komutanı Korgeneral Emmanuel Theodorou, bunun önemli bir dönüm noktası olduğunu ve GKRY’nin uluslararası alanda rekabet edebilecek teknolojik olarak gelişmiş savunma sistemleri üretebileceğini söyledi. Şirket yönetimine ve çalışanlarına içten teşekkürlerini ileten Theodorou, bu teslimatın “ulusal güvenliğe önemli bir yatırım ve yerli savunma sistemleri üretiminin mümkün olduğunun kanıtı” olduğunu belirtti.

Sahada test edilen İHA’lar topçu gücünü dönüştürüyor

Defence Turk'ten Komutan, Poseidon İHA’nın “Ukrayna cephesinde gerçek koşullarda zaten kullanıldığını ve modern, yüksek yoğunluklu operasyonel ortamın gereksinimlerini karşıladığını” söyledi. Yeni sistemlerin rolüne değinen Theodorou, “Modern operasyonel gerçeklikte, topçunun gücü yalnızca kalibre veya menzil ile değil, hızlı ve doğru hedefleme yeteneği ve gerçek zamanlı bilgilere erişim ile belirlenir.” ifadelerini kullandı. Komutan Poseidon’u topçu birliğine entegre etmenin tam da bu yeteneği geliştirdiğini de belirtti.

Topçu birlikleri komutanı Albay Costas Pavlides ise etkinliğin “sadece resmi bir tören değil, Ulusal Muhafızların ve özellikle Topçu birliklerinin katkısını, anısını, saygısını, misyonunu ve çalışmalarını yansıtan önemli bir sembolik eylem” olduğunu söyledi.

Poseidon H10 İHA

Poseidon H10, dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) bir insansız hava aracıdır. Gündüz ve gece görev yapabilen sistem, 4 saate kadar havada kalış süresi ve 180–215 km’ye varan operasyonel menzil sunmaktadır. Defence Redefined tarafından yapılan habere göre yaklaşık 10 dakika içinde konuşlandırılabilen Poseidon H10, görev ihtiyacına göre gelişmiş elektro-optik ve elektronik harp sistemleriyle donatılabilmektedir.

Teknik özellikler neler?

- Azami kalkış ağırlığı: 25 kg

- Faydalı yük: 3 kg

- Operasyonel irtifa: 5 km

- Havada kalış süresi: 4 saat

- Azami seyir hızı: 75 km/sa

- Operasyonel menzil: 180 km