Güney Kore, ABD'den 20 adet daha MH-60R Seahawk helikopteri alacak

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Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi, 20 adet ek MH-60R Seahawk alımını onayladı. Projenin 2032 yılına kadar tamamlanması ve toplam maliyetinin 3,24 trilyon won, yani yaklaşık 2,4 milyar dolar olması öngörülüyor.

Yaşlanan Lynx'lerin yerini alacak

Tedarik edilecek yeni helikopterler, Güney Kore Donanması'nda uzun yıllardır görev yapan yaşlı Lynx helikopterlerinin yerini alacak. Güney Kore daha önce 2020 yılında 12 adet MH-60R için 878 milyon dolarlık sözleşme imzalamış ve ilk helikopterleri 2025 yılı itibarıyla teslim almaya başlamıştı.

Yeni partiyle birlikte Güney Kore Donanması'nın Seahawk filosu üç katına çıkacak. Helikopterler, Jinhae Deniz Üssü'nde konuşlu birliklerde görev yapacak.

Denizaltılara karşı en etkili silah

ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen MH-60R Seahawk, denizaltı savunma harbi ve su üstü harbi için dünyanın en gelişmiş deniz helikopterleri arasında gösteriliyor.

Helikopter, bünyesinde taşıdığı düşük frekanslı daldırma sonarı, sonobuoylar, radar ve elektronik harp sistemleri sayesinde düşman denizaltılarını uzak mesafeden tespit ve takip edebiliyor. Aynı zamanda Hellfire füzeleri ve torpidolarla hem su üstü gemilerine hem de denizaltılara karşı taarruz gerçekleştirebiliyor.

Güney Kore'nin bu hamlesi, özellikle Kuzey Kore'nin denizaltı tehdidine karşı deniz gözetleme ve taarruz kabiliyetini güçlendirme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.