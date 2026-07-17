Güney Kore gelişmiş elektronik harp kalkanı için anlaşmaya vardı

Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne ait F-15K platformlarına entegre edilecek olan tamamen dijital sistem, modern savaş sahasının değişen elektromanyetik ortamında uçakların hayatta kalma oranını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Havada karşılaşılan yüzey ve hava kaynaklı radar tehditlerini anında saptayıp teşhis eden bu teknoloji, hedef geometriyi belirleyerek pilotların reaksiyon sürelerini en aza indiriyor. Tam kapasite seri üretimi devam eden ve yazılım güncellemeleriyle kabiliyetleri sürekli olarak optimize edilen sistem, uçağın geleneksel hız ve taşıma kapasitesi gibi avantajlarını modern bir koruma kalkanıyla harmanlıyor. Bu teknolojik dönüşüm, derin taarruz ve hassas bombardıman operasyonlarında pilotların karar alma mekanizmalarını rahatlatıyor.

Müttefik güçlerle ortak harekat kabiliyeti ve endüstriyel takvim

Asya pazarının bu önemli havacılık modernizasyonu projesi, yerel hava unsurlarının müttefik kuvvetlerle olan lojistik ve taktik veri paylaşım uyumluluğunu da eş zamanlı olarak güçlendiriyor. Bölgesel güvenlik krizlerine karşı caydırıcılık oluşturma vizyonu taşıyan Seul yönetiminin, envanterdeki 59 adet jetin tamamını kapsayan bu programı yasal takvimler dahilinde 2037 yılına kadar tamamlaması öngörülüyor. Gelişmiş aviyonik donanım, yerel savunma sanayisi iştiraklerinin ve bölgesel endüstri ekiplerinin de katılımıyla küresel havacılık standartlarında sahaya yansıtılıyor.

Hava filosunun baştan aşağı yenilenmesini kapsayan bu uzun vadeli mali yükümlülük, ülkenin savunma bütçesindeki nakit akışını ve kaynak yönetimini de doğrudan şekillendiriyor. Diğer konvansiyonel projelerin ödenek sınırlarını zorlamadan ilerlemesi hedeflenen bu devasa yatırım planı, tedarik zincirindeki hammadde maliyetlerine göre dönemsel revizyonlara tabi tutuluyor. Stratejik öncelik sıralamasında ilk sıralara yerleşen bu harcama adımı, askeri harcamalarda teknoloji odaklı yatırımların payını kalıcı olarak yukarı çekiyor.