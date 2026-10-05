Güney Kore lazer silahında yerliliği %90'a çıkardı: Güç 30 kW'a yükseldi

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Güney Kore Savunma Tedarik Program İdaresi'nin (DAPA) açıklamasına göre sergilenen sistemler arasında 8x8 zırhlı araç üzerine entegre edilen Cheongwang Block-2 ve roket, topçu ve havan mühimmatını imha etmek için geliştirilen 100 kW'lık çekili lazer prototipi yer alıyor. Her iki sistemin ne zaman envantere gireceğine ilişkin resmi takvim henüz açıklanmadı.

20 kW'tan 30 kW'a, yerlilik %76'dan %90'a çıktı

Mevcut sistem Cheongwang Block-1, Aralık 2024'te sahaya sürülerek Güney Kore'yi dünyada lazer silahını operasyonel olarak kullanan ilk ülke yapmıştı. Sistem Hanwha Aerospace tarafından geliştirilen 20 kW sınıfı fiber lazerden oluşuyor ve 2 ila 3 kilometre mesafedeki küçük İHA'ları imha edebiliyor.

DAPA'nın 1 Haziran'da açıkladığı yerlileştirme hamlesi ise kritik eşiğin aşıldığını gösterdi. Lazer ışınını üreten ve bugüne kadar sadece ABD, İsrail, Çin ve Almanya'nın üretebildiği lazer osilatörü yerli olarak geliştirildi. Böylece sistemin yerlilik oranı %76'dan %90'a çıktı, çıkış gücü 20 kW'tan 30 kW'a yükseldi.

Performans tarafında da ciddi kazanım sağlandı. Yerli osilatör ile küçük döner kanatlı İHA'ları düşürme süresi 2-4 saniyeden 1-2 saniyeye, sabit kanatlı İHA'larda ise 10 saniyenin üzerinden birkaç saniyeye indi.

Atış başı maliyet 2 bin won

Sistemi cazip kılan asıl unsur maliyet avantajı. Hanwha Systems verilerine göre bir lazer atışının maliyeti yaklaşık 2 bin won (Yaklaşık 1,45 dolar) Bu rakam, yüz binlerce dolara mal olan füze önleyicilerine karşı %99'dan fazla tasarruf anlamına geliyor.

Söz konusu maliyet yalnızca atış için harcanan elektriği kapsıyor, sistemin tedarik ve bakım maliyeti hariç.

Canlı gösterimde 2 drone düşürüldü

Gyeryongdae'deki askeri karargahta yapılan canlı gösterimde Cheongwang Block-1 kullanıldı. Hazırlanan 4 hedef drondan biri kalkışta rüzgar nedeniyle düştü, biri güvenlik sahası dışına çıktığı için düşürüldü. Kalan 2 drone ise lazer tarafından vurularak düşürüldü.

Kuzey Kore'nin Aralık 2022'de 5 drone ile Seul semalarına girmesi ve bir drone'un Cumhurbaşkanlığı Ofisi çevresindeki uçuşa yasak bölgeye sızması, projenin hızlandırılmasının ana gerekçesi olmuştu. Güney Kore Ordusu, 2024 Haziran'da Hanwha Aerospace ile yaklaşık 72 milyon dolarlık üretim sözleşmesi imzalamıştı.

DAPA, bir sonraki aşama olan Block-2 programında daha yüksek güç, daha yüksek hassasiyet ve daha kompakt boyut hedeflendiğini açıkladı.