Güney Kore, LOWUS programının ilk prototip İHA’sını tanıttı

Güney Kore Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) ve Korean Air, Busan şehrindeki Korean Air Teknoloji Merkezi’nde insanlı-insansız takım sisteminin temel platformu olarak geliştirilen wingman konseptindeki LOWUS programının ilk prototip İHA’sı için bir lansman seremonisi düzenledi. 25 Şubat Salı günü gerçekleştirilen lansmanda, Güney Kore’nin yerli olarak geliştirilen KF-21 Boramae savaş uçağıyla birlikte wingman konsepti gereği müşterek görev yapabilecek LOWUS (Low Observable Unmanned Wingman System) programının ilk prototipi tanıtıldı.

İnsansız hava araçlarının, yeni nesil savaş uçaklarıyla birlikte müşterek olarak görev yapması amaçlanıyor

Bu bağlamda yeni insansız hava aracının, Güney Kore’nin bir dizi görev için yeni insansız teknolojiler geliştirmeye çalışmasıyla birlikte geliştirilmekte olan düşük radar kesit alanına sahip insansız hava aracı filosunun bir parçası olarak rol oynaması bekleniyor. İnsansız sistemlerin geldiği noktayla birlikte wingman konsepti ile insansız hava araçlarının, yeni nesil savaş uçaklarıyla birlikte müşterek olarak görev yapması amaçlanıyor.

LOWUS programı kapsamında geliştirilen insansız hava aracı, insanlı-insansız müşterek görev gruplarının bir parçası olarak görev alarak, pilotlu bir savaş uçağının gözetimi altında keşif, elektronik harp ve taarruz gibi görevleri otonom olarak yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır. Güney Kore Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) ve Korean Air, İHA’yı radar, akustik sensörler ve optik ekipmanlar tarafından tespit edilmesini en aza indirmek için radar kesit alanı (RKA) küçük olacak şekilde ve radar emici malzemelerle (RAM) geliştirdiği belirtilmektedir.

2027 yılına kadar, ilk insanlı-insansız takım çalışmasının uçuş testleri yapılacak

ADD ve Korean Air, Savunma Edinim Programı İdaresi (DAPA) kapsamında 2021 yılında LOWUS programının araştırma ve geliştirmesine başlamış olup, projeyi 2027 yılına kadar tamamlamayı planlamaktadır. Bununla birlikte The War Zone tarafından yapılan habere göre ilk prototipin uçuşunun 2025 yılının sonunda gerçekleştirilmesi ve 2027 yılına kadar da ilk insanlı-insansız takım çalışmasının uçuş testlerinin yapılacağı vurgulanmaktadır. Söz konusu testlerde pilotlu bir savaş uçağının, İHA’yı uçuş sırasında doğrudan kontrol etmesi amaçlanıyor.

DAPA’nın desteğiyle ADD’nin, wingman konseptli İHA için yerli üretim bir motor ve Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) radarı gibi kilit teknolojiler de geliştirdiği aktarılmaktadır. İHA yüzeysel olarak, ABD’li savunma şirketi Kratos tarafından geliştirilen XQ-58A Valkyrie İHA’ya benzerliği ile de dikkat çekmektedir. LOWUS ayrıca, Boeing’in Avustralya’daki yan kuruluşu tarafından başlangıçta Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri için geliştirilen ve şu anda MQ-28 Ghost Bat olarak bilinen ve yine wingman konseptindeki Airpower Teaming System ile de bazı görsel benzerliklere sahiptir.