Güney Kore ordusu tank ve ZMA’larını kafes zırhla güçlendirdi

Güney Kore Ordusu, FPV drone/dolanan mühimmat tehdidine karşı aldığı tedbirleri genişletiyor. Defence Blog tarafından yapılan habere göre Güney Kore, ön cephede görev yapan zırhlı araçlarını düşük maliyetli insansız sistemlere karşı korumak amacıyla katlanabilir kafes zırh sistemlerinin entegrasyonuna başladı.

Defence Turk'ten Hamza Kürşat Akburak'ın haberine göre, ilk olarak 2025 yılının Aralık ayında görüntülerinin yayıldığı ek zırh entegrasyonu K2 Black Panther ana muharebe tankı ve K21 zırhlı aracında test amaçlı ortaya çıkmıştı. Yakın tarihli bir faaliyet sırasında ise K2 tankı, yine kafes zırh eklenmiş bir biçimde bu sefer canlı atış eğitimlerinde görüntülenmişti.

Son olarak Ocak 2026’da gerçekleştirilen bir tatbikat sırasında ön cephe zırhlı araçlarında ilave zırh entegrasyonunun genişletildiği görüntülendi. Bahse konu görüntüler, Güney Kore Kara Kuvvetleri’ne bağlı 8’inci Manevra Tümeni tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin ardından kamuoyuyla paylaşıldı.

Hafif ve pratik entegrasyon, mürettebata kolaylık sağlıyor

Söz konusu eklentilerin hafif yapıda, katlanabilir ve hızlı şekilde entegre edilebilir özellikte olması, mürettebatın araçların yapısında büyük değişikliklere gerek kalmadan sistemi kısa sürede devreye alabilmesini sağlamakta. Eklentinin temel amacı, üstten taarruz profiline sahip dronların/mühimmatların harp başlıklarını erken patlatarak etkisiz hale getirmek.

Bu adım, Güney Kore’nin zırhlı muharebe konseptini yeniden değerlendirdiğini gösteriyor. Ukrayna’daki muharebe sahasından elde edilen tecrübeler, gelişmiş ana muharebe tankları ve zırhlı muharebe araçlarının dahi, üst zırhın nispeten daha zayıf olması nedeniyle mini İHA’ların taşıdığı şekillendirilmiş patlayıcılar ve mühimmatlara karşı savunmasız kalabildiğini ortaya koymuştu.