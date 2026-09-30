Güney Kore, Ship-to-Ship Missile-II programını resmen başlattı

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Güney Kore Savunma Tedarik Program İdaresi (DAPA), Ship-to-Ship Missile-II projesine ilişkin tedarik stratejisini onayladı. Karar, 11 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen 177'nci Savunma Projesi Teşvik Komitesi toplantısında alındı.

Onaylanan takvime göre program 2028-2039 yıllarını kapsayacak. Toplam bütçesi 1,63 trilyon won (yaklaşık 1,15 milyar dolar) olarak hesaplanan projenin geliştirme aşaması 2028-2033 döneminde yürütülecek. Seri üretimin 2034 yılında başlaması öngörülüyor. Füzenin, geliştirme faaliyetlerini Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) yürütecek ve KDDX Batch-I ile Batch-II sınıfı muhriplerde konuşlandırılacak.

Haeseong'un yerini alacak

Yeni füze, Güney Kore Donanması'nın mevcut gemisavar füzesi SSM-700K Haeseong'un (C-Star) yerini almak üzere geliştiriliyor. Haeseong'un 150-180 kilometre olarak bilinen menzilinin, yeni sistemle iki katına çıkarılarak 300-360 kilometre seviyesine ulaştırılması hedefleniyor. Sistemin ses altı hızda görev yapmaya devam edeceği bildirildi.

Düşük görünürlük ve turbofan motor

Ship-to-Ship Missile-II'de iki temel teknik değişiklik öne çıkıyor. Mevcut Haeseong'da kullanılan turbojet motorun yerine, daha düşük yakıt tüketimi sağlayan turbofan motor kullanılacak. Bu değişim, menzil artışının temel unsuru olarak gösteriliyor.

İkinci değişiklik ise gövde tasarımında gerçekleştirilecek. Füzenin düşük radar izine sahip, hayalet tasarımlı bir gövdeyle üretilmesi planlanıyor. Bu tasarımın, füzenin düşman hava savunma sistemleri tarafından tespitini zorlaştırması amaçlanıyor.

Programın, Güney Kore Hava Kuvvetleri için geliştirilen Cheonryong (KALCM) seyir füzesinde elde edilen düşük görünürlük ve turbofan tahrik teknolojilerinden faydalanması bekleniyor.

Bölgesel tehdit gerekçe gösterildi

DAPA, programın gerekçesi olarak bölgesel deniz tehdit ortamındaki değişimi gösterdi. Kuzey Kore'nin 5 bin ton sınıfındaki Choe Hyon ve Kang Kon muhripleri dahil olmak üzere yürüttüğü deniz modernizasyonu, yeni füze ihtiyacının gerekçeleri arasında yer aldı.