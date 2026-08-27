Güney Kore tarafından geliştirilen yerli kamikaze İHA deniz testlerinde başarısız oldu

Askeri teknolojilerde insansız hava araçlarının ağırlığını artırmak isteyen Güney Kore, yerli mühimmat projesinde beklenmedik bir teknik engelle karşılaştı. Güney Kore Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) ve ülke donanması, radar hatlarına takılmadan operasyon yapması planlanan yeni nesil kamikaze İHA modelini denizde ilk kez test etti. Gazetecilerin de canlı takip ettiği bu kritik askeri denemede, 14 bin 500 tonluk askeri gemiden iki saat arayla fırlatılan her iki insansız hava aracı da havada tutunmayı başaramayarak denize düştü.

Karadaki başarılı uçuş grafiği deniz şartlarına uyum sağlayamadı

Proje ortaklarından sızan ilk teknik verilere göre, düşen araçların motor ve roket itki sistemlerinde fırlatma anında herhangi bir aksaklık tespit edilmedi. Bugüne kadar kara platformlarında kurulan düzeneklerde yaklaşık 30 zorlu sortiyi hiçbir hata yapmadan, başarıyla geride bırakan bu yerli teknolojinin denizde çökmesi şaşkınlık yarattı. Mühendisler, geminin dalgalarla sallanmasından kaynaklanan mikro hareketlerin, İHA’nın fırlatma rampasıyla olan milimetrik yazılım uyumunu bozmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yüksek bütçeli sensör donanımları eylül ayı öncesi mercek altına alındı

Sıradan ucuz intihar dronlarının aksine, Güney Kore tarafından üretilen bu model havada hedefi kendi seçebilen kızılötesi gözlem kameraları ve uydu bağlantı antenleri taşıyor. Maliyeti oldukça yüksek olan bu gelişmiş mühimmatın, eylül ayında nihayete erdirilmesi planlanan resmi takvim öncesinde deniz harbi yeteneklerinin ölçülmesi amaçlanıyordu. Güney Kore Savunma Geliştirme Ajansı, batan enkaz parçalarını su yüzeyine çıkararak yer istasyonundaki veri kayıtlarıyla birlikte arızanın kök nedenini bulmak için geniş çaplı bir inceleme başlattı.