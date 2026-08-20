Güney Kore topçu mühimmatının hassasiyetini artırmak için düğmeye bastı

Asya-Pasifik bölgesindeki askeri dengelerin ve savunma konseptlerinin hızla değiştiği bu dönemde, Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), K9 kundağı motorlu obüslerin operasyonel etkinliğini radikal şekilde dönüştürecek ihale sürecini tamamladı. Yapılan resmi duyuruyla birlikte, 155 mm topçu mühimmatının vuruş hassasiyetini ve hedefi vurma yüzdesini artıracak gelişmiş bir Yörünge Düzeltme Tapası (CCF) geliştirme projesinde Hanwha Aerospace tercih edilen ana şirket oldu. Klasik topçu mühimmatlarını akıllı ve güdümlü sistemlere dönüştüren bu teknolojik adım, sahadaki bataryaların mühimmat sarfiyatını azaltırken, lojistik hatlar üzerindeki yükü hafifleten ve operasyonel maliyetleri rasyonalize eden stratejik bir kazanım olarak öne çıkıyor.

Küresel savunma pazarında rekabet ve ihracat potansiyeli

Yerli imalatçının bu kritik projede yetkilendirilmesi, sadece ülkenin iç güvenlik ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, küresel askeri havacılık ve kara sistemleri pazarındaki ihracat payını da doğrudan büyütüyor. Dünya genelinde birçok ülkenin envanterinde yer alan ve pazar payı hızla genişleyen K9 obüs platformlarının bu yeni tapa teknolojisiyle entegre edilmesi, mevcut kullanıcı ülkelere yönelik ek bir modernizasyon ve satış paketi sunulmasının önünü açıyor. Havada seyir halindeyken rüzgar ve hava yoğunluğu gibi çevresel faktörlerden kaynaklanan sapmaları anlık olarak düzelten bu sistemlerin yerli imkanlarla üretilmesi dışa bağımlılığı tamamen kırarken, projenin finansman arzının ve Ar-Ge bütçelerinin etkin yönetimi Güney Kore’nin küresel savunma ihracatçısı olma hedefini destekliyor.