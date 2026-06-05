Güney Kore ve Japonya 9 yıl sonra ortak deniz tatbikatı yapacak

Seul ve Tokyo yönetimleri arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden ivme kazanması Doğu Asya güvenlik mimarisinde yeni bir dönemi başlattı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile 9 yıllık aranın ardından ilk kez ortak deniz arama ve kurtarma tatbikatı düzenleneceğini duyurdu. Bu karar iki ülke arasında geçmişte yaşanan radar krizlerinin ardından iş birliği kanallarının yeniden açıldığını gösteriyor.

Ortak operasyon kabiliyeti yeniden canlandırılıyor

İki ülkenin deniz kuvvetlerini uzun yıllar sonra bir araya getirecek faaliyet insani yardım senaryolarına odaklanıyor. Tatbikat kapsamında uluslararası sularda kaza yapan gemilere müdahale ve denizde kaybolan personelin tespiti gibi ortak muharebe dışı operasyonlar icra edilecek. İki ülke deniz unsurları en son 2017 yılında bir araya gelmiş, ancak siyasi gerilimler nedeniyle bu mekanizma tamamen askıya alınmıştı.

Kuzey Pasifik hattında üçlü ittifak güçleniyor

Denizde icra edilecek faaliyet resmi olarak insani misyon şeklinde tanımlansa da Doğu Asya jeopolitiğinde güçlü bir caydırıcılık mesajı barındırıyor. Seul ve Tokyo arasındaki askeri yakınlaşma, ABD'nin bölgedeki üçlü koordinasyonu artırma hedefiyle doğrudan örtüşüyor. Bölgedeki füze denemeleri karşısında iki ülkenin savunma entegrasyonunu artırması ittifakın operasyonel esnekliğini yukarı taşıyor.

Askeri iş birliğindeki bu dönüşüm bölgedeki diğer büyük güçler tarafından yakından takip ediliyor. Seul yönetimi tatbikatın tamamen barışçıl amaçlar taşıdığını vurgulasa da bu hamlenin bölgedeki bloklaşmayı derinleştirebileceği tahmin ediliyor. İki büyük gücün denizde yeniden yan yana gelmesi tek taraflı güvenlik politikalarının yerini bölgesel ittifak yapılarına bıraktığını tescilliyor.