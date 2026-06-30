Güney Kore ve Japonya savunma iş birliğini yapay zeka ile genişletiyor

Güney Kore ve Japonya arasında varılan yeni askeri mutabakat, savunma sanayisinde yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerin ortak kullanımını yasal bir çerçeveye oturtuyor. Bölgedeki güvenlik risklerine karşı ortak bir kalkan oluşturmayı hedefleyen iki komşu ülke, siber savunmadan otonom sistemlere kadar geniş bir yelpazede entegrasyona gidiyor. Bu hamle, iki ülkenin savunma stratejilerini dijital çağın gereksinimlerine göre yeniden şekillendireceğinin en net göstergesi oldu.

Savunma sanayide dijital dönüşüm dönemi

Seul ve Tokyo yönetimleri arasında son dönemde ivme kazanan diplomatik yakınlaşma, askeri ve teknolojik alanda somut bir iş birliği protokolüne dönüştü. Varılan yeni mutabakat uyarınca, iki ülkenin savunma birimleri askeri istihbarat analizi, komuta kontrol mekanizmaları ve lojistik ağların optimizasyonunda yapay zeka algoritmalarından ortaklaşa yararlanacak. Yatırımların sadece yazılımla sınırlı kalmayacağı, kuantum bilgisayarlar, yarı iletken teknolojileri ve askeri amaçlı uydu haberleşme sistemleri gibi kritik alanlarda da ortak Ar-Ge projelerinin başlatılacağı bildirildi.

Bölgesel güvenlik ve teknolojik egemenlik hedefi

Güney Kore Savunma Bakanlığı ile Japonya Savunma Bakanlığı yetkililerinin ortak bildirisinde, bu ortaklığın bölgedeki barış ve istikrara doğrudan katkı sunacağı vurgulandı. Özellikle otonom insansız hava araçları ve siber güvenlik savunma hatlarının güçlendirilmesi, projeksiyonların merkezinde yer alıyor. İki ülkenin teknoloji devleri ile askeri lojistik birimlerini bir araya getirecek olan bu yeni çalışma grubu, yılın ikinci yarısında ilk teknik koordinasyon toplantısını gerçekleştirecek. Bu adım, küresel tedarik zinciri krizlerine ve yazılım alanındaki dışa bağımlılık risklerine karşı bölgesel bir teknoloji koridoru oluşturulması açısından stratejik bir önem taşıyor.