Güney Kore yüksek enerjili lazer teknolojisinde kritik başarı elde etti

Havadan gelecek insansız hava araçları ve seyir füzelerini görünmez ışık ışınlarıyla saniyeler içinde imha edebilen teknoloji, ülkenin sınır güvenliğinde yapay zeka destekli yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Yüksek enerjili lazer ışınları asimetrik tehditleri saniyeler içinde etkisiz kılıyor

Askeri teknoloji ve savunma sanayisinde küresel dengeleri değiştirecek bir adım atan Güney Kore, yüksek enerjili lazer silahı projesinde seri üretim aşamasına geldiğini duyurdu. Savunma Tedarik Programı Dairesi tarafından yürütülen geliştirme süreçlerinin ardından başarıyla tamamlanan testlerde, sistemin ürettiği görünmez lazer ışınlarının hedefleri tam isabetle imha ettiği tescillendi. Özellikle sınır hatlarında giderek artan küçük ölçekli insansız hava aracı tehditlerine karşı kesin bir çözüm sunan bu teknoloji, mühimmat maliyetini neredeyse sıfıra indirerek konvansiyonel hava savunma sistemlerine kıyasla devasa bir operasyonel avantaj sağlıyor.

Askeri lojistik ve maliyet optimizasyonunda yeni bir çağ başlıyor

Geliştirilen lazer silah sisteminin operasyonel kabiliyetleri ve savunma bütçelerine getireceği finansal rahatlama, modern askeri stratejiler açısından dönüm noktası niteliği taşıyor. Tek bir atış maliyetinin geleneksel füze sistemleriyle karşılaştırılamayacak kadar düşük olması, yüksek kaldıraçlı asimetrik savaş ortamlarında Güney Kore ordusunun elini büyük ölçüde güçlendiriyor. Yatırımcıların 'beklentiyi satın al' refleksiyle hareket ettiği savunma sanayi piyasalarında da yankı bulan bu proje, yerli imkanlarla geliştirilen yazılım altyapısı sayesinde komuta kontrol merkezleriyle tam entegre çalışarak hedef tespit ve imha sürelerini milisaniyeler seviyesine indiriyor.