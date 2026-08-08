Güney Kore’den askeri havacılıkta eVTOL devrimi

Güney Kore, savunma stratejilerini modern teknolojiyle entegre etmek adına devrim niteliğinde bir adım atıyor. Ülke, askeri operasyonlarda kullanılmak üzere elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen uçan araç (eVTOL) teknolojisini ordusuna entegre etmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda Güney Koreli yetkililer, ABD’nin bu alandaki öncü firmalarından Archer Aviation ile kapsamlı bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Projenin temel amacı, geleceğin muharebe sahalarında hız, lojistik esneklik ve taktiksel üstünlük elde etmek olarak açıklandı.

Stratejik ortaklığın askeri alandaki rolü

Bu ortaklık kapsamında geliştirilecek eVTOL araçları, özellikle zorlu arazi koşullarında hızlı personel intikali, tıbbi tahliye operasyonları ve kritik lojistik destek süreçlerinde aktif rol oynayacak. Geleneksel helikopterlere kıyasla çok daha düşük işletme maliyetine sahip olan elektrikli araçlar, dikey kalkış yetenekleri sayesinde piste ihtiyaç duymadan engebeli bölgelere kolayca iniş yapabilecek. Ayrıca, elektrikli motorların sunduğu düşük akustik iz avantajı, gizlilik gerektiren askeri görevlerde sessiz operasyon kabiliyetini maksimum seviyeye çıkaracak. Güney Kore, bu hamleyle Asya-Pasifik bölgesinde savunma teknolojileri yarışında öncü konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.