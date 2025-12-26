Güney Koreli KAI, Filipinler’in FA-50 savaş uçaklarını modernize edecek

Güney Koreli uçak üreticisi Korea Aerospace Industries (KAI), Filipin Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan FA-50 savaş uçaklarının performansını yükseltmek için Filipin Savunma Bakanlığı ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu bağlamda şirket, 2029 yılına kadar 11 adet FA-50PH hafif taarruz uçağı için 93 milyar won (64 milyon dolar) tutarında bir modernizasyon programı uygulayacağını açıkladı.

FA-50 filosunun teslimatı

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, 2015 ve 2017 yılları arasında Filipin Hava Kuvvetlerine toplam 12 adet FA-50PH uçağı teslim edildi, ancak bunlardan biri eğitim kazasında kaybedildi. Filipinler, kazanın hemen ardından FA-50’lerin uçuşlarını durdurmuş ancak operasyon sırasında herhangi bir mekanik arızanın yaşanmadığının tespit edilmesi üzerine uçaklar görevlerine devam etmişti.

Program kapsamında, FA-50PH filosunun hassas güdümlü mühimmat yeteneği geliştirilecek, operasyonel menzili uzatılacak ve uzun süreli görevler için dayanıklılığı artırılacak. Şirket, bu yükseltmelerin ayrıca ağ tabanlı birlikte çalışabilirliği güçlendirerek daha etkili ortak askeri operasyonlara olanak sağlayacağını belirtti.

Yonhap tarafından yapılan habere göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir şirket yetkilisi, “Özelleştirilmiş performans iyileştirmeleri ve sistematik takip destek programları aracılığıyla KAI’nin küresel savunma pazarındaki varlığını genişletmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Filipinler’den ek FA-50 savaş uçağı tedariki

2025 yılının Haziran ayında Filipinler Savunma Bakanlığı, KAI şirketi ile 700 milyon dolarlık bir anlaşma imzalandığını açıklamıştı. Anlaşma ile Filipinler’e 12 adet FA-50 hafif savaş uçağı tedarik edileceği belirtilmişti.

Bahse konu anlaşma ile tedarik edilecek uçaklar 2030 yılı civarında teslim edilecek. Tedarik edilecek savaş uçakları, havada yakıt ikmali yapabilecek ve AESA radarlarıyla donatılacak. Defense News tarafından yapılan habere göre anlaşmada ayrıca sayısı açıklanmayan miktarda hava-kara ve hava-hava mühimmatının yer almakta.