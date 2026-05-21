Güney Kore'nin yeni amfibi aracı KAAV-II ilk kez görücüye çıktı

Güney Kore, askeri çıkarma ve deniz aşırı operasyon kabiliyetini zirveye taşıyacak en yeni askeri teknolojisini dünyaya tanıttı. Ülkenin savunma sanayii devlerinden Hanwha Aerospace tarafından geliştirilen yeni nesil amfibi muharebe aracı KAAV-II (Korean Amphibious Assault Vehicle-II), prototip aşamasında ilk kez resmi olarak sergilendi. Mevcut amfibi araçların yerini alması amacıyla sıfırdan tasarlanan bu yüksek teknolojili askeri platform, Güney Kore Deniz Piyadeleri’nin gelecekteki çok alanlı operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere en modern zırh koruması ve yüksek ateş gücüyle donatıldı.

Hanwha mühendisliğinden deniz piyadelerine maksimum hız ve ateş gücü

Yeni nesil KAAV-II, özellikle su üzerindeki yüksek sürati ve artırılmış zırh korumasıyla dikkat çekiyor. Eski nesil amfibi araçlara kıyasla suda çok daha hızlı hareket edebilen platform, çıkarma gemilerinden kıyıya geçiş süresini minimuma indirerek personelin maruz kalacağı tehdit riskini en az seviyeye düşürüyor. Gelişmiş motor teknolojisi, uzaktan komutalı silah kuleleri (UKSS) ve modüler zırh yapısı sayesinde KAAV-II, zorlu kıyı şeritlerinde hem koruma hem de kesintisiz ateş desteği sağlayacak. Güney Kore Savunma Bakanlığı, bu yerli platformun yakın gelecekte ordunun envanterine girerek bölgedeki caydırıcılık faaliyetlerinde kritik bir rol oynayacağını vurguluyor.