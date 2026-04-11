Güney Kore’nin yeni hava avcısı sahnede: Korean Reaper için geri sayım başladı

Seul yönetimi Korean Reaper olarak adlandırılan yeni insansız hava aracıyla askeri havacılıkta yeni bir dönem başlatıyor. ABD üretimi MQ-9 Reaper modelinden esinlenerek geliştirilen ancak teknik kapasite bakımından çıtayı daha yukarı taşıyan yerli platform stratejik keşif ve yüksek hassasiyetli saldırı görevlerini tamamen otonom olarak icra edebiliyor. Yaklaşık 13 metre uzunluğa ve 25 metre kanat açıklığına sahip olan bu devasa araç sadece bir gözlem birimi değil aynı zamanda yüksek vuruş gücüne sahip bir hava platformu olarak dikkat çekiyor.

Sınır hattında kesintisiz gözetleme kabiliyeti

Yerli üretim aracın en dikkat çeken yönü 1200 beygirlik yüksek performanslı turboprop motoru sayesinde rakiplerine göre daha ağır mühimmat taşıyabilmesi ve olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel kalabilmesi olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 12 kilometre irtifadan yüksek çözünürlüklü görüntüleme yapabilen elektro-optik sistemler sınır hattındaki en küçük hareketliliği bile anlık olarak komuta merkezine iletme yeteneğine sahip. Tam 24 saat boyunca havada kalabilen sistem bölgedeki istihbarat akışını kesintisiz hale getirmeyi hedefliyor.

Otonom havacılıkta 2027 miladı

Güney Kore Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapacak olan araçların teslimat süreci 2027 yılında başlıyor ve seri üretim bandındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tamamen otonom uçuş ve iniş kalkış yeteneğiyle donatılan bu sistem, yerli üretim hassas güdümlü füzelerle donatılmış gerçek bir hava avcısı olarak gökyüzündeki yerini alacak. Güney Kore’nin bu hamlesi, küresel insansız hava aracı pazarında yeni bir teknoloji merkezinin doğuşunu simgeliyor.