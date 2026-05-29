Güney Kore’nin yeni nesil amfibi hücum aracı KAAV II prototipi ilk kez görücüye çıktı

Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA) kontrolünde, yerli savunma sanayi üreticisi Hanwha Aerospace tarafından geliştirilen KAAV II, ülkenin deniz piyade operasyonlarında yeni bir çağ başlatmayı hedefliyor. Yeni platform, Güney Kore Deniz Piyade Kolordusu'nun 1970'lerden bu yana envanterinde bulunan ve ABD tasarımı AAV7 modelinden lisansla üretilen yaşlı KAAV-I filosunun yerini alacak. Bölgedeki artan kıyı topçu bataryaları, füze sistemleri ve kamikaze insansız hava araçları tehditlerine karşı geliştirilen yeni zırhlı araç, 35 tonluk muharebe ağırlığıyla selefine göre çok daha yüksek bir mukavemet sunuyor. Projenin test süreçleri, 2023 yılında Pohang yakınlarında yaşanan üzücü bir batma kazası nedeniyle sekteye uğramış olsa da sıkı güvenlik denetimleri altında başarıyla tamamlanarak seri üretime hazır hale getirildi.

Denizde hız rekoru ve hidrolik gövde teknolojisi

KAAV II projesinin en ayırt edici teknik başarısı, su üzerindeki intikal hızında gerçekleştirilen jenerasyonel sıçramadır. Eski nesil araçlar denizde saatte ortalama 13 kilometre hıza ulaşabilirken, KAAV II üç kademeli genişletilmiş pruva yapısı ve palet altlarını kapatan yan kapakları sayesinde su direncini minimuma indirerek denizde saatte 20 kilometrenin (yaklaşık 11 knot) üzerinde bir hıza erişebiliyor. Bu yüksek sürat yeteneği, çıkarma gemilerinin kıyıdaki düşman savunma menzilinin çok daha uzağından güvenle lojistik destek sağlamasına imkan tanıyor. Kanadalı ve Alman ortakların aktarma organlarıyla desteklenen araç, karada Soucy Defence üretimi kompozit kauçuk paletleri sayesinde 70 km/s hıza ulaşabiliyor. Ayrıca entegre hidrolik süspansiyon sistemi, aracın yüksekliğini sahil şeridindeki gelgit durumuna ve zorlu arazi koşullarına göre dinamik olarak ayarlamasını sağlıyor.

İnsansız kule tasarımı ve akıllı savunma entegrasyonu

Gövde tasarımı 3 kişilik mürettebata ek olarak 18 tam teçhizatlı deniz piyadesini taşıyacak şekilde optimize edilen araçta, personelin güvenliğini tehlikeye atmamak için insansız kule teknolojisi tercih edildi. Kulenin kalbini, geleneksel 30 mm mühimmatlara göre terminal etkisi 4 kat daha güçlü olan ve 4 kilometrenin üzerinde menzile sahip 40 mm'lik teleskopik mühimmatlı (CTA) otomatik top oluşturuyor. Dakikada 200 atım yapabilen bu ana silah, 85 derecelik dikey yönelim açısı sayesinde asimetrik hava tehditlerine karşı da uçaksavar rolü üstlenebiliyor. Araç üzerinde yer alan entegre yapay zeka destekli hedef tespit sistemleri, drone jamer'lar (sinyal karıştırıcılar) ve dijital komuta ağı, KAAV II’nin modern ağ merkezli harp ortamında tam entegrasyonla çalışmasına olanak tanıyor. Yaklaşık 1.78 milyar dolarlık bütçeyle yürütülen projede takvime göre sistem geliştirme aşaması 2028'de bitecek ve 2029 yılı itibarıyla seri üretime geçilecek.