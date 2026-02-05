Hai Kun sınıfı denizaltı su altı denemelerinde, planlanan takvim değişti

Tayvan’ın yerli olarak geliştirdiği Hai Kun sınıfı denizaltı (Indigenous Defense Submarine/IDS), 29 Ocak günü Kaohsiung Limanı’ndan ayrılarak su altı testlerine başladı. Bu bağlamda deniz testlerinin 2025 yılının Kasım ayında tamamlanması planlanıyordu. Ancak denizaltıda yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle takvim ileriye atıldı.

SS-711 denizaltısının deniz testlerini tamamlanması IDS Programı açısından kritik önem taşıyor. Devamında ise 2025 yılındaki gecikmeler nedeniyle Yasama Meclisi tarafından dondurulan ve 7 adet denizaltı için ayrılan 31.6 milyon dolar (1 milyar Tayvan doları) tutarındaki fon serbest bırakılacak.

Tayvan’ın yerli denizaltı programı, diğer ülkelerden daha kısa sürede ilerledi

İngilizce adı Narwhal olan ve Çince Hai Kun olarak adlandırılan denizaltının geliştirme süreci, maliyeti ve bu konulara yönelik eleştirilere ilişkin açıklamalar; ana yüklenici CSBC Corp. tarafından yayımlanan basın bülteninde paylaşıldı. CSBC, 2021 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen omurganın kızağa konuluşundan bu yana yaklaşık 4 yıl geçtiğini belirterek bunun Birleşik Krallık’ın Upholder sınıfı (6.5 yıl) ve Güney Kore’nin KSS-II sınıfı (5 yıl) gibi diğer ülkelerde inşa edilen denizaltıların yapım sürelerinden daha hızlı olduğunu vurguladı.

Şirkete göre, torpidolar ve depolama tesisleri hariç 1,2 milyar dolar olan Hai Kun’un maliyeti de yabancı dizel-elektrik denizaltı programlarıyla karşılaştırıldığında makul düzeyde. Mevcut döviz kurlarıyla Güney Kore’nin Jang Bogo sınıfı denizaltılarının 2,48 milyar dolar, Almanya’nın Type 214 denizaltılarının ise 3,03 milyar dolar maliyete sahip olduğu şirket tarafından belirtilmekte.

Tayvan’ın denizaltı filosu

Defence Turk'ten Melek Cevşen Yücel'in haberine göre, IDS Programı 2023 yılının Eylül ayında tanıtılarak ilk prototipi 2024 yılının Şubat ayında denize indirildi. Tayvan Donanması’na (Çin Cumhuriyeti Donanması) henüz teslim edilmemiş Hai Kun (SS-711) haricinde halihazırda 4 adet denizaltıyı işletilmektedir.

Naval News tarafından yapılan habere göre Chien Lung sınıfı (Hai Lung veya Sea Dragon sınıfı) 2 denizaltıdan oluşmaktadır; ROCS Hai Lung (Sea Dragon, SS-793) ve ROCS Hai Hu (Sea Tiger, SS-794). Bu platformlar 1980’lerde Hollanda’dan tedarik edilmiştir. Denizaltılar, 1980’lerde Endonezya’da lisans altında üretilen AEG SUT-264 torpidoları, 2008 yılında ABD’den satın alınan Harpoon gemisavar füzelerini ve 2017’de ABD’den temin edilen Mk-48 torpidolarını kullanabilmektedir.

ROCS Hai Shih (Sea Lion, SS-791) ve ROCS Hai Pao (Seal, SS-792) denizaltıları ise görece eski olup II. Dünya Savaşı dönemi platformlarıdır. 1970’lerde ABD’den devredilen denizaltılar, GUPPY (Greater Underwater Propulsion Power Program) modernizasyonlarından geçerek Guppy sınıfı olarak adlandırılmaktadır.