Haluk Bayraktar: Üretim kapasitesini yılda 25 ila 30 uçağa kadar çıkaracağız

Piaggio Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şirketin Baykar bünyesine katılması ve gelecek planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

140 yıllık köklü bir geçmişe sahip şirketin, İtalyan havacılık endüstrisi bünyesinde sayısız hava aracı inşa ettiğine değinen Bayraktar, "Bu durum Baykar için çok önemli bir miras. Piaggio ile teknolojilerimizi birleştirmek, Türkiye ve İtalya arasındaki güçlerimizi bir araya getirmek adına benzersiz bir avantaj ve potansiyel sundu." ifadelerini kullandı.

Piaggio bünyesinde bir yanda P180 uçağının imalatının gerçekleştirildiğini, diğer yanda ise motor parçaları üretim ve motor bakım işletmesinin faaliyet gösterdiğini anlatan Bayraktar, "Dünyanın en hızlı turboprop uçağı ve eşsiz bir tasarımı var. Baykar olarak vizyonumuz bu operasyonları canlandırmak ve üretim kapasitelerini artırmaktır. P180 Avanti uçağının üretim kapasitesini yılda 25 ila 30 uçağa kadar çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Güncellemelerle ortaya "Avanti Next" çıkacak

Baykar olarak uçağı en üst düzeyde tutmak için inovasyon yapmayı ve güncellemeler getirmeyi istediklerini vurgulayan Bayraktar, "Bu bağlamda sistem güncellemelerine yoğun yatırım yapıyoruz, aviyonikleri modernize ediyoruz. Tüm endüstri Garmin aviyoniklerine geçiyor. Sistemlerde Garmin aviyonik güncellemesini gerçekleştireceğiz. İç mekanları yenileyeceğiz, İtalyan tasarımını ve estetiğini modernize edeceğiz. Yeni iç tasarımlar ortaya çıkacak." diye konuştu. Bayraktar, tüm bu güncellemelerle ortaya "Avanti Next" modelinin çıkacağını bildirdi.

ABD'deki varlık güçlendirilecek

Diğer yandan uçağın servis hizmetlerine de yatırım yaptıklarını anlatan Bayraktar, "Dünya çapında 220'den fazla uçak aktif olarak uçuyor. Bunların yaklaşık 100'ü ABD'de. Sadece Avrupa'da değil, aynı zamanda ABD'de de müşteri hizmetleri konusunda köklü yatırımlar yapacağız. Bir yıl içerisinde ABD'deki müşterilere çok daha kısa sürede hizmet verebilmek için bir lojistik merkezi kurmak istiyoruz. Yedek parça bulunabilirliği şu ankinden çok daha yüksek olacak." ifadelerini kullandı.

İHA üretimi ve yeni motor kabiliyetlerine yatırım

Haluk Bayraktar, Piaggio'nun sivil havacılık uzmanlığı ile Baykar'ın çevik mühendislik kadrosunu bir araya getirerek yeni girişimler üzerinde çalıştıklarını ve bunlar arasında Piaggio tesislerinde insansız hava aracı (İHA) üretimi bulunduğunu söyledi. Leonardo ile devam eden bir ortak girişim kapsamında İHA'ların imalatını İtalya'da yerelleştirerek Avrupa'nın ihtiyaçlarına hizmet etmeyi planladıklarını aktardı.

Piaggio bünyesinde halihazırda birçok farklı motorun bakım onarım faaliyetlerini yürüttüklerini anımsatan Bayraktar, şöyle konuştu: "Yeni motor alternatifleri ile yatırımlar getirerek ilave motor bakım onarım faaliyeti kabiliyetleri kazandırmak istiyoruz. Motor parçası üretimi ve bakım onarım kapasitelerini artırmak için makinelere yatırım yapacağız. ABD, sivil havacılıkta kesinlikle lider pazar ve müşterilerimiz bu uçağın tasarımına, performansına, hızına ve kabin konforuna resmen aşıklar. Bu yüzden ABD'deki operasyonlarımızı şu ankinden çok daha iyi hale getirmek en büyük önceliğimiz."