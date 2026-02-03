Hanwha Aerospace, Norveç ile 922 milyon dolarlık füze sistemleri anlaşması imzaladı

Hanwha Aerospace, Norveç Savunma Malzeme Ajansı ile 922 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladı. Taraflar arasında yapılan sözleşme kapsamında Norveç ordusuna çok namlulu roketatar sistemi ve beraberindeki mühimmat ile lojistik destek paketleri tedarik edilecek.

Bu tedarik projesi, Norveç’in uzun menzilli ateş gücünü artırma hedefi doğrultusunda büyük bir adıma işaret ediyor. Anlaşma çerçevesinde 16 adet Chunmoo fırlatma aracı ve birden fazla türde hassas güdümlü roket ile birlikte bakım, eğitim ve destek altyapısının kurulması öngörülüyor.

Bu anlaşma, Norveç’in yaklaşık 2 milyar dolarlık uzun menzilli savunma programının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Norveç ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçilen Chunmoo sistemi, zorlu iklim ve arazilerde operasyon kabiliyetiyle biliniyor ve bu kapsamda entegrasyon çalışmalarına da başlandı.

Savunma iş birliği genişliyor

Norveç’in Chunmoo konfigürasyonuna yönelme kararı, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin gelişmesine işaret ediyor. Önceki yıllarda da Norveç, Hanwha’nın K9 tipi obüs sistemlerini savunma envanterine katmıştı; bu tecrübeler, yeni sözleşme görüşmelerinin şekillenmesinde rol oynadı.

Anlaşmanın imza töreni, her iki tarafın üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Hanwha Aerospace yönetimi, bu tedarikin Norveç ile daha geniş bir savunma iş birliği zeminini güçlendireceğini belirtti. Sözleşme, üretim ve teslimat takviminin önümüzdeki yıllarda belirlenmesini takiben yürürlüğe girecek.