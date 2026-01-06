Hanwha Defense, İspanya’nın topçu programına K9 ile giriyor

Güney Koreli Hanwha Defense, İspanya’nın 4,516 milyar euro değerindeki topçu modernizasyon programı için 155 mm K9 kundağı motorlu obüsünün (KMO) hem paletli hem de tekerlekli varyantlarını içeren ikili bir teklif hazırlıyor. Aralık 2025 sonlarında Seoul Economic Daily tarafından yapılan habere göre Hanwha Defense, öncü ürünlerinden olan K9 Thunder 155 mm paletli obüsü İspanya’nın değişen operasyonel gereksinimlerine göre konfigüre ederek, Madrid’in uzun vadeli modernizasyon planı kapsamında hem paletli hem de tekerlekli konfigürasyonlar sunacak.

İspanya’nın modernizasyon programında K9 varyantı

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, söz konusu İspanyol modernizasyon programı, Kara Kuvvetleri’nin ateş kabiliyetini; süratli intikal, müşterek ateş koordinasyonu ve müttefik kuvvetlerle birlikte sürdürülebilir harekat icra etme yeteneğine sahip, dijital olarak entegre edilmiş platformlarla revize etmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda Avrupa’da tekerlekli topçu çözümlerine yönelik artan talebi gören Hanwha Defense, 2025 yılında Seul’deki ADEX ve Londra’daki DSEI gibi çeşitli büyük savunma fuarlarında K9’un yeni tekerlekli varyantını da tanıtmıştı.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre tekerlekli K9, paletli versiyondaki aynı 52 kalibre top ve kuleyi, yüksek hareket kabiliyetine sahip 8×8 veya 10×10 şasiye uyarlayarak; gelişmiş operasyonel esneklik, daha hızlı stratejik hareketlilik ve azaltılmış lojistik iz sunmaktadır. Bu noktada söz konusu varyantın, Avrupa karayollarında görev yapmak ve kıyı operasyonlarına yönelik amfibi gereksinimleri karşılamak üzere tasarlandığı, dolayısıyla İspanyol ordusunun “çift alanlı” topçu konseptiyle uyum içinde olduğu aktarılmaktadır.

İspanya’nın topçu modernizasyon programı

İspanyol ordusunun topçu modernizasyon girişimi, NATO içerisindeki en iddialı kara konuşlu ateş gücü tedariklerinden birini temsil etmektedir. Program, 1970’lerde ABD’den tedarik edilen 96 adet M109A5 obüsün yanı sıra, yerel olarak üretilen 84 adet 155 mm çekili obüs ve 56 adet İngiliz L118’in değiştirilmesini öngörmektedir. Bu platformlar operasyonel ömürlerini tamamlamış olup; menzil, otomasyon veya ağ merkezli ateş desteği konularında modern standartları artık karşılayamamaktadır.

Mevcut plan kapsamında İspanya, 128 adedi paletli ve 86 adedi tekerlekli olmak üzere toplam 214 adet kundağı motorlu obüs tedarik edecek. Ayrıca her bir sistem; 214 mühimmat ikmal aracı, 35 kurtarma aracı, 14 bakım aracı ve 59 komuta kontrol platformunu içeren daha geniş bir taktik ekosisteme entegre edilecek. Buna ek olarak Savunma Bakanlığı, asgari 40 kilometre atış menzili, yeni nesil güdümlü ve artırılmış menzilli mühimmatlarla uyumluluk ve İspanyol ile NATO komuta mimarileriyle tam dijital entegrasyon gibi performans ve endüstriyel kriterler belirlemiştir.

Sözleşmeye yönelik rekabet süreci, General Dynamics European Land Systems (GDELS) ve KNDS ortaklığının; ASCOD tabanlı paletli Nemesis ve PIRANHA AAC 10×10 tekerlekli obüs çözümlerini içeren önemli bir Avrupalı teklifi de kapsamaktadır. Her iki platform da PzH 2000 üzerinden geliştirilen modüler bir kule olan Alman tasarımı AGM (Artillerie-Geschütz-Modul) ile donatılmıştır. Almanya, Birleşik Krallık ve İsviçre tarafından halihazırda tercih edilmiş olan AGM; Madrid’deki planlayıcılar nezdinde cazip olabilecek düzeyde bir NATO standardizasyonu sunmaktadır.