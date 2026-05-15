Hava savunmasında ezber bozan hamle: Polonya nakliye uçaklarını İHA avcısına dönüştürüyor

Hava savunma doktrinleri, asimetrik tehditlerin artması ve özellikle kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) savaş alanlarında hakimiyet kurmasıyla köklü bir değişim geçiriyor. Bu değişimin en somut ve sıra dışı adımlarından biri Polonya Hava Kuvvetleri’nden geldi. Varşova yönetimi, ordunun lojistik yükünü taşıyan emektar PZL M28 Bryza hafif nakliye uçaklarını modern birer 'İHA avcısı' haline getirecek kapsamlı bir modifikasyon programını başlattığını duyurdu.

Ukrayna’nın cephe taktiği Polonya’ya model oldu

Polonya’nın bu kararı almasındaki en büyük etken, hemen yanı başındaki Ukrayna Savaşı’nda uygulanan başarılı saha taktikleri oldu. Ukrayna ordusunun, yavaş ve alçak uçan Rus kamikaze dronelarını avlamak için benzer gövde yapısına sahip nakliye uçaklarının yan kapılarına makineli tüfekler yerleştirerek yüksek başarı elde etmesi, Polonya için yol haritasını çizdi. Ağır hava savunma sistemlerinin açıklarını kapatacak bu yöntem, doğu sınırındaki drone ihlallerine karşı dinamik bir bariyer oluşturacak.

Makineli tüfeklerden önleyici dronelara esnek silahlanma

Modernizasyon projesi kapsamında M28 Bryza uçaklarının gövde yapısı ve kanat altı pilonları ağır silah yüklerini taşıyacak şekilde yeniden tasarlanacak. İlk aşamada uçağın yan kapılarına ve arka kargo rampasına yüksek atım hızına sahip çok namlulu makineli tüfekler yerleştirilmesi planlanıyor. Bununla da yetinilmeyerek uçağa gece görüş yeteneği kazandıracak gelişmiş termal sensörler, lazer güdümlü roket sistemleri ve hatta havada uçarken düşman dronelarını avlayacak küçük önleyici drone fırlatıcıları entegre edilecek.

F-16 yerine turboprop motorlu ekonomik çözüm

Bu stratejik hamlenin arkasında tamamen askeri bir maliyet-etkinlik hesabı yatıyor. Saati binlerce dolar bulan işletme maliyetine sahip F-16 veya F-35 gibi beşinci nesil savaş jetlerini ya da milyon dolarlık güdümlü füzeleri, birkaç bin dolarlık ucuz kamikaze droneları vurmak için kullanmak sürdürülebilir bir strateji olarak görülmüyor. M28 Bryza gibi az yakıt tüketen, bakım maliyeti düşük ve çok kısa toprak pistlerden (STOL) bile rahatça havalanabilen bir turboprop uçağın devreye alınması, Polonya’nın ana vurucu jet filosunun gövde ömrünü korumasını ve yüksek öncelikli görevlere odaklanmasını sağlayacak.