HAVELSAN Mısır’da ortak İHA fabrikası kuruyor

Anlaşma, Kader İleri Sanayi Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Tümgeneral Dr. Amr Abdel Aziz ile HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen’in katılımıyla imzalandı.

"Çeşitli senaryolarda görev yapabilecek sistemlerin temelini oluşturuyor"

HAVELSAN, otonom sistemler alanında geliştirdiği yenilikçi çözümlerle, insansız kara araçlarında yapay zekâ destekli karar alma sistemleri, gerçek zamanlı veri işleme, sürü zekâsı, görev yönetim sistemleri ve gelişmiş sensör entegrasyonları gibi birçok alanda uluslararası rekabet gücüne sahip.

Bu yetkinlikler; keşif, gözetleme, destek, güvenlik ve sınır hattı görevleri gibi çok çeşitli senaryolarda görev yapabilecek sistemlerin temelini oluşturuyor.

“Bu iş birliği bilgi birikimi ve stratejik vizyon paylaşımıdır"

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Bu iş birliği, yalnızca bir teknoloji transferi değil, aynı zamanda bilgi birikimi ve stratejik vizyon paylaşımıdır. Yüksek teknolojiye sahip insansız kara araçlarımızı birlikte üretecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık, her iki ülkenin savunma sanayii yetkinliklerini ileriye taşıyacak bir adım olacaktır.”

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, “Kader Fabrikası, teknolojik kapasitesi ve kalite anlayışıyla Mısır’da örnek bir üretim üssü konumunda. Bu iş birliğinin HAVELSAN ile Kader arasında uzun soluklu bir stratejik ortaklığın ilk adımı olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.