HAVELSAN ve SANLAB’dan stratejik işbirliği

İmzalanan protokol ile taraflar arasında, tank eğitim sistemleri kapsamında ihtiyaç duyulan yüksek tonajlı 6DOF hareket sistemlerinin yerli olarak geliştirilmesine yönelik uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iş birliğinin temelleri atıldı.

İş birliği kapsamında; HAVELSAN’ın savunma, simülasyon ve eğitim teknolojileri alanındaki ihtiyaçları doğrultusunda, SANLAB’ın sahip olduğu mühendislik altyapısı, hareket simülasyon sistemleri konusundaki uzmanlığı, üretim kapasitesi ve teknolojik kabiliyetleri çerçevesinde ortak çalışmalar yürütülecek. Protokol, tank eğitim sistemlerinde kullanılacak kritik hareket sistemlerinin yerli ve millî imkânlarla geliştirilmesini, bu alandaki dışa bağımlılığın azaltılmasını ve savunma sanayinde yerli katkı oranının artırılmasını hedefliyor.

Bu doğrultuda hayata geçirilen Stratejik İşbirliği Protokolü, SAHA EXPO 2026 Fuarı kapsamında HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz ve SANLAB Yönetim Kurulu Üyesi Evren Emre tarafından imzalandı. İmza törenine; Savunma Sanayii Başkanlığı Kara Araçları Daire Başkanı Murat Ceran, HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksöz ve SANLAB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kükrek de iştirak etti.

Taraflar arasında tesis edilen stratejik iş birliği; HAVELSAN’ın tank eğitim sistemleri alanındaki ihtiyaçları doğrultusunda yüksek tonajlı 6 serbestlik dereceli hareket sistemlerinin geliştirilmesini, SANLAB’ın bu alandaki yetkinliklerinin HAVELSAN’ın ihtiyaçları paralelinde değerlendirilmesini, mühendislik ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin ortak şekilde yürütülmesini kapsıyor. Bu kapsamda taraflar, ilerleyen dönemde imzalanabilecek müteakip sözleşmeler doğrultusunda proje bazlı iş birliklerini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Stratejik İş Birliği Protokolü ile HAVELSAN ve SANLAB; karşılıklı bilgi paylaşımı, teknoloji geliştirme ve yerli mühendislik kabiliyetlerinin güçlendirilmesi yoluyla savunma sanayinde katma değeri yüksek projelere birlikte imza atmayı amaçlıyor.