Hindistan, Ghatak İHA’larıyla savunma doktrinini yeniden yazıyor

Hindistan Savunma Tedarik Kurulu, 2026 yılı itibarıyla 60 adet Ghatak stealth insansız savaş uçağının alımına onay verdi. Bu karar, ülkenin uzun vadeli “Vision 2047” stratejisinde kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Ghatak, uçan kanat tasarımı, düşük radar kesit alanı ve iç silah bölmesi gibi özellikleriyle Hindistan’ın hava gücünü yeni bir seviyeye taşıyacak.

Hindistan’ın yeni nesil İHA doktrini

Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO) tarafından geliştirilen bu platform, yalnızca yeni bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda Hindistan’ın gelecekteki savaş doktrinini yeniden tanımlama girişimi olarak değerlendiriliyor. Ghatak İHA’ları, düşman hava sahasında derin taarruz gerçekleştirebilecek, radar ve füze sistemlerini etkisiz hale getirecek ve insanlı uçaklarla koordineli görevler üstlenebilecek. Bu sayede Hindistan, otonom operasyon kabiliyetiyle caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.

Yerli üretimle özerklik ve küresel güç arayışı

Sürecin ilerleyen aşamalarında Savunma Tedarik Konseyi, sözleşme bedeli, üretim takvimi ve ana üretici kurumları belirleyecek. Yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, Hindistan’ın savunma sanayinde özerklik kazanması açısından kritik öneme sahip. Bu alım, yalnızca teknolojik kapasiteyi artırmakla kalmayacak; aynı zamanda ülkenin dışa bağımlılığını azaltarak küresel arenada daha güçlü bir konum elde etmesini sağlayacak.

Jeopolitik dengelerde yeni sayfa

Jeopolitik açıdan bakıldığında, Hindistan’ın bu hamlesi bölgesel güç dengelerinde yeni bir sayfa açıyor. Çin ve Pakistan’ın insansız sistemlerdeki yatırımları göz önüne alındığında, Ghatak programı Hindistan’a stratejik caydırıcılık sağlayacak. Donanma için güverte uyumlu versiyonların gündeme gelmesi ise, platformun çoklu kuvvet kullanımına uygun bir şekilde tasarlandığını gösteriyor.

Hindistan’ın stratejik dönüşümü

Hindistan’ın Ghatak İHA programı, yalnızca yeni bir savunma sistemi edinmekten öte, ülkenin askeri stratejisinde köklü bir dönüşüm anlamına geliyor. İnsanlı ve insansız platformların birlikte görev yapabilmesi, derin taarruz kabiliyetinin artırılması ve otonom operasyonların ön plana çıkması, Hindistan’ın 2047 vizyonunda öngördüğü yüksek teknolojiye dayalı caydırıcı güç hedefini somutlaştırıyor. Bu hamle, ülkenin savunma sanayinde özerklik kazanma yolunda attığı en güçlü adımlardan biri olarak, küresel arenada Hindistan’ı daha iddialı bir aktör konumuna taşıyacak.