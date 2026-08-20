Hindistan, hava gücünü yeni nesil askeri nakliye uçaklarıyla donatıyor

Asya-Pasifik bölgesindeki askeri dengelerin hızla değiştiği bu dönemde, Hindistan Savunma Bakanlığı hava lojistik omurgasını güçlendirmek adına 60 adet çok rollü nakliye uçağı alımı için ihale sürecini resmen başlattı. Yayımlanan Teklif Çağrısı (RFP) dökümanı, ordu envanterinde uzun yıllardır görev yapan ve ekonomik ömrünü tamamlamaya yaklaşan eski nesil Sovyet menşeili uçakların aşamalı olarak devreden çıkarılmasını içeriyor. Yeni tedarik edilecek platformların hem zorlu coğrafi koşullarda personel ve mühimmat sevkiyatı yapabilmesi hem de doğal afet dönemlerinde insani yardım operasyonlarında yüksek esneklik sunması şart koşuluyor. Sınır hatlarındaki yüksek irtifalı pistlere güvenli iniş-kalkış yapabilecek bu gelişmiş gövdeler, Hindistan’ın bölgesel caydırıcılık hedeflerini doğrudan destekliyor.

Küresel havacılık devlerinin stratejik ortaklık yarışı

Uluslararası askeri havacılık pazarında milyarlarca dolarlık bir hacim yaratması beklenen bu dev ihale, küresel uçak üreticileri arasındaki rekabeti de zirveye taşıyor. Hindistan hükümeti, tedarik şartnamesinde sadece hazır alım modelini değil, aynı zamanda teknoloji transferi ve montaj süreçlerinin yurt içindeki yerel ortaklarla yürütülmesini öngören stratejik sanayi ortaklığı modelini şart koşuyor. Bu hamle, ülkenin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma hedefini doğrular nitelikte bir görünüm sunuyor. Şartnamede yer alan yerli parça kullanım oranı kısıtlamaları, Avrupalı ve ABD'li havacılık devlerini Hindistan'ın yerel üretim devleriyle şimdiden masaya oturmaya zorluyor. Ayrıca teslimat takviminin sıkışık olması, üretim hattı kapasitesi sınırlı olan üreticilerin elini zayıflatırken, bakım-onarım altyapısını Hindistan topraklarında kurmayı taahhüt eden konsorsiyumlar ihalede bir adım öne çıkıyor. Motor teknolojilerindeki ortak üretim hakları ve yazılım kaynak kodlarının paylaşımı gibi hassas maddeler, jeopolitik ittifakların sınırlarını test eden en büyük pazarlık unsurları arasında yer alıyor. Projenin hayata geçme takvimi ve finansman arzının yönetim biçimi, önümüzdeki 10 yıllık süreçte Asya'daki askeri lojistik dengeleri kökten değiştirecek bir ağırlığa sahip bulunuyor.