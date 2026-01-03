Hindistan, İsrail’den SPICE-1000 güdüm kitleri tedarikini onayladı

Hindistan Savunma Tedarik Konseyi (DAC), Hindistan Hava Kuvvetleri için İsrail’den SPICE-1000 güdüm kitlerinin tedarikini onayladı. Hindistan Basın ve Enformasyon Bürosu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “SPICE-1000, Hindistan Hava Kuvvetleri’nin uzun menzilli hassas taarruz kabiliyetini artıracaktır.” ifadelerine yer verildi.

Hindistan’ın yerli güdüm kitleri ve SPICE-1000 tercihi

SPICE-1000, 1.000 libre sınıfı klasik genel maksat bombalara entegre edilebilen bir güdüm kiti. Bahse konu kit, güdümsüz mühimmatları uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlara dönüştürmek için kullanılmakta. Bu bağlamda Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü’nın (DRDO) kendi güdüm kitlerini geliştirmiş ve test etmiş olması, Hindistan Hava Kuvvetleri’nin neden İsrail menşeli SPICE-1000 kitlerine ihtiyaç duyduğu sorusunu gündeme getirmekte.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, SPICE-1000 güdüm kitleri, orta gövdede açılır kanat yapısı ve arka bölümde kontrol yüzeyleri sayesinde uzun mesafeli süzülme kabiliyeti sağlıyor. Ara safha seyrüsefer için Ataletsel Seyrüsefer Sistemi (INS) ve uydu tabanlı seyrüsefer (SATNAV), hedef tespiti ve terminal güdüm için ise elektro-optik/kızılötesi (EO/IR) arayıcı başlık kullanılıyor. Eurasian Times tarafından yapılan habere göre Hindistan Hava Kuvvetleri daha önce SPICE-2000 güdüm kitleri ve SPICE-250 mühimmatlarını tedarik etmişti. Bahse konu sistemlerin operasyonlarda kullanıldığı da belirtilmekte.

Hindistan’dan Javelin tedariki

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı; Yabancı Askeri Satışlar (FMS) kanalı ile Hindistan’a toplam değeri 92,8 milyon dolar tahmini maliyet ile Javelin tanksavar füzesi, Excalibur hassas güdümlü topçu mühimmatı ve ilgili ekipmanların satışını onaylamıştı. Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA), bu olası satışı Kongre’ye bildiren gerekli sertifikaları 19 Kasım 2025 tarihinde vermişti.

Tahmini maliyeti 92,8 milyon dolar olan bu iki sözleşme (DSCA tarafından bildirilen tahmini maliyetler maksimumu belirtir, sözleşme bedelleri genelde daha düşük olur); Tahmini 45,7 milyon dolar maliyetle 100 adet FGM-148 Javelin füzesi, 25 adet Javelin Hafif Komuta Fırlatma Ünitesi (LwCLU), tahmini 47,1 milyon dolar tutarında 216 adede kadar M982A1 Excalibur hassas topçu mühimmatı destek ekipmanları, ekipman eğitimi, ABD devlet ve müteahhit mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurlarını içermekte. Olası satış talebinin ardından Hindistan, RTX Corporation ve Lockheed Martin ile sözleşme imzalayabilecek.