Hindistan, Sovyet dönemi savaş gemilerini BrahMos ile modernize etmeye hazırlanıyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Yeni nesil savaş gemisi tedarikinin maliyetinin ve süresinin artması, Hindistan'ı mevcut filoyu güçlendirme modeline yöneltti. Sovyet döneminde inşa edilen dört savaş gemisine BrahMos entegrasyonu, düşük maliyetli ömür uzatma stratejisinin en somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Süpersonik füze kabiliyetiyle Hint Okyanusu'nda caydırıcılığın artırılması planlanıyor.

Sovyet mirası platformlarda ömür uzatma stratejisi

Modernizasyon kapsamında ele alınan gemilerin Rajput sınıfı muharipler ve benzer dönemden kalma füze korvetleri olduğu belirtiliyor. Onlarca yıllık hizmet süresine rağmen gövde ömürleri uygun görülen platformların, silah ve elektronik sistemlerle güncellenerek en az 10 yıl daha görevde tutulması hedefleniyor.

BrahMos entegrasyonu ile vuruş gücü artacak

BrahMos, 2,8 Mach hıza ulaşabilen ve yaklaşık 290 ila 450 kilometre menzile sahip süpersonik bir seyir füzesi olarak öne çıkıyor. Entegrasyonla birlikte gemilerin hem deniz hedeflerine hem de kara hedeflerine karşı nokta atışı ve yüksek imha kabiliyeti kazanması bekleniyor. Füzelerin dikey fırlatma sistemine uyumlu versiyonlarının kullanılacağı ifade ediliyor.

Maliyet avantajı ve yerli üretim vurgusu

Hindistan, yeni gemi inşa etmek yerine mevcut gemileri modernize ederek bütçe optimizasyonu sağlamayı amaçlıyor. BrahMos'un Hindistan-Rusya ortak üretimi olması ve sistemin yerlilik oranının yüzde 70'in üzerine çıkması, tedarik ve entegrasyon sürecinde lojistik avantaj yaratıyor.

Hint Okyanusu'nda caydırıcılık mesajı

Hamle, sadece teknik modernizasyon olarak değil, jeopolitik bir mesaj olarak da okunuyor. Özellikle Hint Okyanusu ve Basra Körfezi hattında artan rekabet ortamında, süpersonik vuruş kabiliyetine sahip platform sayısını artırmak, Hindistan'ın denizlerdeki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.