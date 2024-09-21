Hindistan, T-72 tanklarını ihraç etmeyi planlıyor

Hindistan, ağırlıklı olarak Rus menşeili T-72 tanklarından oluşan tank envanterini modernize etmeye karar vererek, özellikle Afrika, Orta Doğu ve Doğu Asya’daki potansiyel alıcıları hedef alarak, yenilenmiş modelleri uluslararası pazarlara ihraç etmeyi planlamakta. Bu bağlamda Hindistan ve Rusya arasında T-72 tanklarının potansiyel müşteriler için yenilenerek kullanım ömürlerinin uzatılmasını amaçlayan stratejik iş birliği uygulanmakta.

Yaklaşık 2500 adet T-72 tankını envanterinde bulunduran Hindistan Ordusu, Army Recognition tarafında yapılan habere göre bahse konu pazarda ihraç edeceği tankların alıcılara gönderilmeden önce Hindistan’da yenileme işleminden geçirileceğini belirtti. Hindistan Ordusu halihazırda, 1970’lerde kullanılmaya başlanmasından bu yana ana muharebe tankı olarak hizmet veren 2500 adete yakın T-72 tankı kullanmakta. Bu bağlamda 1980’lerde Hindistan’da T-72 tanklarının üretimi Chennai şehrinde bulunan Ağır Vasıtalar Fabrikası'nda başlamıştı. Bu tanklara yönelik talep özellikle Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’daki ülkelerden gelmeye devam etmektedir.

Bu doğrultuda Hindistan, T-72’leri kademeli olarak daha gelişmiş modellerle değiştirmeye hazırlanırken pek çok ülke bu tankları edinmeye ilgi duyduğunu ifade etmiştir. Yine Army Recognition tarafından yapılan habere göre, geliştirilmiş T-90 tankları üreten aynı tesisin ihraç edilecek T-72 tanklarının modernizasyonu için üs olarak kullanılması düşünülmekte. Bu kapsamda Hintli ve Rus teknik uzmanlar bu modernizasyon sürecinin başarılı olması için yakın bir çalışma yürütmekte.

Hindistan’ın zırhlı birlikler modernizasyonu

T-72’ye ek olarak, Hint Ordusu yaklaşık 1000 adet T-90 tankı ve yaklaşık 100 adet yerli Arjun tankı kullanmaktadır. Tüm bu modernizasyon çabalarına rağmen T-72, Hint ordusunun cephaneliğinde en fazla bulunan tank olmaya devam etmektedir. Söz konusu girişimin başarılı olması halinde Hindistan, BMP-2 ZMA gibi modernize edilmesi planlanan diğer Rus menşeili askeri araçları da ihraç etme olasılığını değerlendirebilir.