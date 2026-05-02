Hindistan, yerli imkanlarla geliştirdiği yeni zırhlı aracını tanıttı

Hindistan Kara Kuvvetleri'nin modernizasyon stratejisi kapsamında geliştirilen bu yeni platform, Tata ve Bharat Forge gibi yerel sanayi devlerinin iş birliğiyle üretildi. Sovyet sistemlerinin teknolojik ömrünü tamamlamaya başlamasıyla birlikte hayata geçirilen proje için Hindistan hükûmeti yaklaşık 7,2 milyar dolar tutarında dev bir kaynak ayırdı. Yerli imkanlarla üretilen ve araç başına maliyeti yaklaşık 3,5 milyon dolar seviyesinde olan bu sistem sayesinde Hindistan, hem ithal muadillerine göre büyük bir tasarruf sağlamayı hem de kritik savunma teknolojileri üzerinde tam kontrol sahibi olmayı planlıyor.

Platform modern silah sistemleri ve yüksek koruma teknolojileri barındırıyor

Geliştirilen yeni araç, personel güvenliğini ön plana alan modüler bir zırh yapısı ve gelişmiş beka kabiliyetleri ile donatıldı. Mürettebatsız kule tasarımı sayesinde operasyon riskini azaltan platform, 30 mm otomatik topu ve yerli üretim tanksavar füze sistemleri ile muharebe sahasında etkili bir ateş gücü sunuyor. Ayrıca araçta bulunan gelişmiş sensörler ve dijital atış kontrol sistemleri, personelin her türlü hava koşulunda tam hedef isabetiyle hareket etmesine olanak tanırken başlangıçta yüzde 65 olan yerlilik oranının seri üretimde yüzde 90'a çıkarılması hedefleniyor.

Hareket kabiliyeti farklı arazi koşullarında üstünlük sağlıyor

Aracın en önemli özelliklerinden birini, Hindistan’ın zorlu coğrafyasına uyum sağlayan esnek hareket yapısı oluşturuyor. Amfibi özelliği sayesinde su engellerini herhangi bir ön hazırlık yapmadan geçebilen araç, hem paletli hem de tekerlekli versiyonlarıyla farklı görev tanımlarına hizmet edebiliyor. Bu çok yönlü mimari, aracın yüksek rakımlı sınır hatlarından geniş çöl operasyonlarına kadar oldukça geniş bir alanda lojistik kolaylık ve harekat üstünlüğü sağlamasının önünü açıyor.