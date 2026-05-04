Hindistan’dan 1,2 milyar dolarlık hamle: R-37M füzeleriyle hava sahasında yeni caydırıcılık dönemi

Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF), bölgedeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde stratejik bir adım atarak Rus savunma sanayii ile kapsamlı bir savunma paketi üzerinde uzlaştı. Nisan 2026 sonunda resmileşen bu anlaşma, yaklaşık 1,2 milyar dolar değerindeki bütçesiyle Hindistan'ın son yıllardaki en büyük mühimmat alımlarından biri olma özelliğini taşıyor. Anlaşma kapsamında tedarik edilecek olan R-37M füzelerinin, önümüzdeki 12 ila 18 ay içerisinde teslim edilmeye başlanması planlanıyor.

Su-30MKI filosuna hipersonik güç

Anlaşmanın odak noktasını, Hindistan’ın hava gücünün bel kemiğini oluşturan Su-30MKI savaş uçaklarının modernize edilmesi ve silah kapasitesinin artırılması oluşturuyor. "AA-13 Axehead" olarak da bilinen R-37M füzeleri, Su-30MKI platformlarına entegre edilerek uçağın operasyonel menzilini radikal bir şekilde genişletecek. Rusya’nın ayrıca bu füzelerin Hindistan’da yerli imkanlarla üretilmesi için teknoloji transferini de içeren "Make in India" vizyonuna destek vermeye hazır olduğu belirtiliyor.

Bölgesel hava dengeleri yeniden şekilleniyor

R-37M füzeleri, 300 kilometreyi aşan menzili ve Mach 6 süratine ulaşabilen hızıyla dünyadaki en tehlikeli hava-hava fühizeleri arasında gösteriliyor. Hindistan’ın bu yatırımı, özellikle Pakistan’ın elindeki Çin menşeli PL-15 füzelerine karşı bir denge unsuru oluşturma amacı taşıyor. Bu füzeler sayesinde Hindistan, sadece savaş uçaklarını değil, aynı zamanda düşman hattının gerisindeki AWACS (erken uyarı uçakları) ve yakıt ikmal uçakları gibi kritik lojistik hedefleri de güvenli mesafeden imha edebilecek kabiliyete erişmiş olacak.