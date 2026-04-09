Hindistan’dan stratejik atılım: 800 km menzilli BrahMos-ER envantere giriyor

Hindistan ordusu, halihazırda envanterinde bulunan 450 kilometre menzilli BrahMos füzelerini, menzili 800 kilometreye ulaşan Genişletilmiş Menzil (Extended Range - ER) versiyonuna yükseltmek için devasa bir sipariş hazırlığına girdi. Bu güncelleme, Hindistan’ın kendi sınırlarından veya güvenli deniz mesafelerinden çıkmadan, hasım topraklarındaki stratejik komuta merkezlerini ve hava üslerini doğrudan baskı altına almasına olanak tanıyor. Özellikle son dönemdeki sınır gerilimlerinde rüştünü ispatlayan sistemin bu yeni versiyonu, Hindistan’ın savunma doktrininde artık merkezi bir caydırıcılık unsuru haline gelmiş durumda.

Teknik inovasyon ve Mach 3 süratiyle rakipsiz performans

Yeni nesil BrahMos-ER, platformun dünyaca bilinen Mach 3 süpersonik hızını korurken, bu menzil artışını motor ve gövde üzerindeki radikal mühendislik dokunuşlarıyla sağlıyor. Optimize edilmiş ramjet motoru sayesinde yakıt verimliliği artırılarak seyir süresi uzatılırken, gelişmiş kompozit malzemelerin kullanımıyla füzenin boş ağırlığı düşürüldü. Bu ağırlık tasarrufu, platformun daha fazla yakıt taşımasına imkan tanıyarak operasyonel yarıçapı genişletti. Ayrıca füzenin yüksek irtifa profili, 70 kilometreye kadar tırmanma ve terminal safhada dikine dalış yapma kabiliyetiyle birleşince, modern radar sistemlerinin tespit ve imha süresi imkansıza yakın bir seviyeye iniyor.

Sipariş süreci ve bölgesel güç dengesi

Savunma Tedarik Konseyi tarafından Mart 2026 sonunda onaylanan bütçe kapsamında, BrahMos-ER siparişinin önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanması bekleniyor. İlk bataryaların 2027 yılı sonuna kadar operasyonel olarak birliklere teslim edilmesi planlanırken, sistemin Su-30MKI savaş uçakları ve Visakhapatnam sınıfı muhriplere entegrasyon süreci de eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bu teknolojik sıçrama, özellikle hasım ülkelerin kıyı savunma stratejilerini ve sınır hattındaki derinlik operasyonlarını doğrudan etkiliyor. 800 km menzilli bu sistemin devreye girmesiyle birlikte Hindistan’ın güvenli bölgeden vuruş kabiliyeti küresel ölçekte en üst seviyeye ulaşıyor.