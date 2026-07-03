Hindistan’dan yapay zeka destekli hamle: FWDA, otonom savaş uçağı geliştiriyor

Askeri havacılık endüstrisinde insanlı sistemlerden akıllı platformlara geçiş hızlanırken Hindistan, küresel rekabette öne çıkacak stratejik bir adım attı. Flying Wedge Defence & Aerospace tarafından yürütülen geliştirme programı kapsamında hayata geçirilen "FWD Supreme" konsepti, ülkenin dışa bağımlılığını azaltma ve geleceğin dijital ordusunu kurma kararlılığının en somut göstergesi oldu.

Yerli imkanlarla şekillendirilen bu insansız jet projesi, yüksek yer çekimli (G kuvveti) manevraları gerçekleştirebilen özel bir gövde mimarisine dayanıyor. Kokpitsiz tasarımı sayesinde aerodinamik olarak oldukça hafif ve çevik olan platform, operasyon esnasında milisaniyeler içinde taktiksel kararlar alabilen yazılımsal kod bloklarıyla donatılıyor.

Bağımsız rota ve elektronik harp

Geliştirilen bu yeni nesil sistemi geleneksel insansız hava araçlarından ayıran temel özellik; uçağın uzaktan kumanda edilen bir cihaz olmanın ötesinde, kendi görev haritasını bağımsız olarak çizebilmesidir. Jet üzerinde yer alacak sensörler ve elektronik harp donanımları, tehditleri anlık tespit ederek dinamik bir rota optimizasyonu yapacak.

Düşük radar kesit alanına sahip gövde yapısı, uçağın derin bombardıman ve hava-hava görevlerinde görünmeden hareket etmesini sağlayacak. Bu stratejik yatırım; yalnızca uçak geometrisini değil, platformun diğer insansız araçlarla sürü halinde ortak operasyon yapabilmesini sağlayacak haberleşme ağını da içeriyor.

Gökyüzünde yeni dijital dönüşüm

Pilot kaybı riskini sıfıra indiren bu otonom konsept, ülkeye çok daha ekonomik ve sürdürülebilir bir hava koruma kalkanı vaat ediyor. Atılan bu adım, Hindistan'ın sadece bölgesel bir güç olarak kalmayıp, batılı ve asyalı dev rakipleri karşısında beşinci nesil askeri teknolojiler üreten küresel bir aktör olma iddiasını pekiştiriyor. FWD Supreme projesinin başarıyla tamamlanması, önümüzdeki yıllarda bölgedeki caydırıcılık dengelerini tamamen değiştirecektir.