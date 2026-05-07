Hint Okyanusu’nda yeni dönem: NASM-SR füzeleriyle havadan denize tam isabet

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO) ile Hindistan Donanması, stratejik caydırıcılığı artıracak iki kritik aşamayı başarıyla geride bıraktı. Deniz platformları için hayati önem taşıyan NASM-SR (Kısa Menzilli Denizden Havaya Füze) sistemi, bir Sea King helikopterinden yapılan çoklu atış testlerinde hedefleri tam isabetle imha etti. Bu gelişme, Hindistan'ın kıyı savunmasında dışa bağımlılığını azaltma vizyonunun en somut meyvelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Gökyüzünden gelen çelik yumruk: NASM-SR

NASM-SR füzesini bölgedeki rakiplerinden ayıran en temel özellik, helikopter gibi hareketli platformlardan yüksek hassasiyetle fırlatılabilmesidir. Gelişmiş görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığı sayesinde, elektronik harp koşullarında bile düşman gemilerini ayırt edebilen füze, "at-unut" teknolojisiyle donatıldı. Yaklaşık 55 kilometrelik menziliyle bu sistem, donanma helikopterlerine gemisavar füzelerine karşı güvenli bir mesafeden müdahale etme yeteneği kazandırıyor.

Yeni nesil savaş gemilerinde hidrodinamik engel aşıldı

Füze testleriyle eş zamanlı olarak, Hindistan’ın yerli savaş gemisi tasarım programında da tarihi bir adım atıldı. Yeni nesil muharip gemi projesinin hidrodinamik testleri başarıyla tamamlandı. Geminin su direncini minimize eden ve yüksek hızlarda yakıt verimliliği sağlayan gövde tasarımı, okyanusun sert koşullarında stabiliteyi korumak üzere optimize edildi. Bu testlerin başarıyla sonuçlanması, geminin inşa aşamasına geçilmesi için gereken en büyük teknik engeli ortadan kaldırmış oldu.

Bölgesel güç dengesi ve stratejik özerklik

Bu iki dev adım, Hindistan’ın Hint-Pasifik bölgesindeki jeopolitik ağırlığını pekiştirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Hem füze teknolojisinde hem de gemi gövde mühendisliğinde sağlanan bu başarılar, ülkenin ‘Make in India’ girişimi kapsamındaki savunma sanayii hedeflerine doğrudan hizmet ediyor. Özellikle NASM-SR'nin operasyonel hale gelmesiyle birlikte, Hindistan donanması deniz sınırlarını koruma noktasında asimetrik bir üstünlük elde etmeyi planlıyor.