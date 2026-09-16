Hırvatistan’dan 544 milyon Euro’luk savunma yatırımı! Chunmoo sistemleri geliyor

Hırvatistan’ın tedarik edeceği 18 K239 Chunmoo, ülkenin mevcut roket topçusu kapasitesinin yenilenmesinde kullanılacak. Sistemlerin farklı mühimmat seçenekleriyle kısa, orta ve uzun menzillerde ateş desteği sağlayabilmesi, kara kuvvetlerinin vuruş kapasitesinin genişletilmesine imkan verecek.

Savunma Bakanı Ivan Anusic, Chunmoo sistemlerinin 300 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğunu ve kullanılacak mühimmatın türüne bağlı olarak bu mesafenin 500 kilometreye kadar çıkabildiğini açıkladı. Bu özellik, Hırvatistan’ın uzun menzilli hassas ateş kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Tedarik 2029’a kadar tamamlanacak

Anlaşma kapsamında Güney Kore merkezli Hanwha Aerospace’in 18 fırlatma sistemi ile roket mühimmatını sağlaması planlanıyor. Komuta-kontrol altyapısının teslimatı, kurulumu ve sistemlere entegrasyonu ise Polonya merkezli WB Electronics tarafından gerçekleştirilecek. Tedarik programının 2026-2029 dönemine yayılması ve teslimatların 24 ila 36 ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

Chunmoo yatırımı, Hırvatistan’ın son dönemde savunma kapasitesini yenilemek için attığı adımların da bir parçası olarak öne çıkıyor. Ülke, Güney Kore sistemlerini ABD üretimi HIMARS platformlarıyla birlikte kullanmayı planlarken, farklı menzil ve mühimmat seçeneklerine sahip iki sistemin aynı yapı içinde bulunması kara kuvvetlerine daha geniş bir operasyonel esneklik sağlayacak. Hırvatistan’ın bu yatırımı, mevcut roketatar filosunun modernizasyonunun yanı sıra uzun menzilli ateş desteğinde daha güçlü ve çeşitli bir yapıya geçiş açısından önemli bir ülke adımı olarak öne çıkıyor.