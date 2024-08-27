Hırvatistan’dan tank talebi

Hırvatistan, askeri harcamalarını son on yıl içinde neredeyse iki katına çıkararak 1.5 milyar euroya yükseltti. Bu süreçte, Fransa’dan satın aldığı 12 adet ikinci el Rafale savaş uçağı ile hava savunmasını güçlendirdi ve ABD’nin mali yardımlarıyla toplam 12 adet UH-60M Black Hawk helikopteri alarak helikopter filosunu yeniledi.

Tüm bunlara ek olarak Hırvatistan, kara kuvvetlerinin Yugoslav ve Sovyet menşeli eski ekipmanlarını Batılı sistemlerle yenilemeyi amaçlıyor. Şimdiye kadar, Amerikan yardımıyla edinilen M2A2 Bradley zırhlı muharebe araçları ve Bundeswehr’in tedarik ettiği PzH2000 kundağı motorlu obüslerle topçu yeteneklerini kısmen modernize etti. Ancak önümüzdeki aylarda ek alımların yapılması planlanıyor.

Hırvatistan Savunma Bakanlığı, Mart 2023’te 158 milyon Euro tutarındaki anlaşma ile 30 adet ek Patria AMV zırhlı muharebe aracı siparişini onaylamıştı. Bu kapsamda bahse konu araçtan, 2007/08 yıllarında 126 adet tedarik edilmişti.

"Hırvatistan, modern bir Batı tankı edinmeyi amaçlıyor"

Başbakan Andrej Plenković, Ağustos ayında Fırtına Operasyonu’nun yıldönümünde yaptığı konuşmada, ülkenin “modern bir Batı tankı” edinmeyi amaçladığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından, Jutarnji List gazetesi, Hırvatistan’ın 30 adet Leopard 2A8 tankı satın almayı planladığını ve toplamda 75 adet almayı hedeflediğini duyurdu.

Buna ek olarak Hırvatistan, topçu yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Eurosatory fuarı kapsamında Zagreb’in CAESAr obüsü satın alımı için niyeti olduğu açıklanmıştı. Defense News’e göre ise Hırvatistan Savunma Bakanlığı, ABD üretimi M142 HIMARS (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi) da almayı planlıyor. Hırvatistan Savunma Bakanlığı sözcüsü, ülkenin “silahlı kuvvetlerini M142 HIMARS ile donatmayı ve modernize etmeyi planladığını” ve bu amaçla ABD hükümetiyle 2024 yılı sonuna kadar özel bir anlaşma imzalanmasının beklendiğini doğruladı. Alınacak sistemlerin sayısı ise henüz belirtilmedi. Amerikan askeri teçhizatının ihracatından sorumlu Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’nın (DSCA) belirleyeceği tahminlere bağlı olarak, bu sayı netleşecek.