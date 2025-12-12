Hollanda deniz havacılık gücünü artırıyor

Hollanda, deniz havacılığı kapasitesinde uzun süredir devam eden boşluğu kapatmak amacıyla, 2 adetlik opsiyonla birlikte 3 ilave NH90 helikopteri tedarik edecek. Söz konusu karar, deniz görevleri ve amfibi platformlardan icra edilecek operasyonlar için NH90 kapasitesinde yapısal bir eksiklik tespit eden 2024 Savunma Belgesi’nin hedeflerini hayata geçiriyor.

Bu bağlamda 2030 yılı için planlanan teslimatlar ve mevcut 19 helikopterlik filoyu aynı standarda getirecek paralel bir yarı ömür modernizasyonu (MLU) ile Hollanda, kısa vadeli bir çözümden ziyade uzun vadeli bir harekat kabiliyetini garanti altına almayı hedefliyor.

Hollanda donanması NH90 envanterini genişletiyor

Defence Turk'ten Gülsüm Kaya'nın haberine göre, yeni sipariş edilen helikopterler, Hollanda Kraliyet Donanması adına Savunma Helikopter Komutanlığı (DHC) tarafından halihazırda işletilen helikopterlerle aynı rolde, deniz muharebe konfigürasyonundaki NH90 NFH (NATO Frigate Helicopter) modelidir. Habere konu sözleşme ile 3 helikopterin tedariki, Hollanda’nın NH90 filosunu 19’dan 22 adede çıkarmaktadır. Bu sayının, tedarik programındaki opsiyon kullanıldığı takdirde 24’e çıkabilme potansiyeli bulunmaktadır.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre söz konusu helikopterler; Link 22 entegrasyonu, yeni bir elektro-optik sistem, daha yetenekli sonar işleme ve ilave silah kullanımına yönelik altyapı gibi yükseltmeleri içeren en yeni Block 1 konfigürasyonunda (Software Release 3) teslim edilecek. Buna paralel olarak Hollanda, 2028 ile 2035 yılları arasında gerçekleştireceği yarı ömür modernizasyonu ile mevcut filosunu modernize edecek. Böylece ülke, tüm NH90 NFH’lerin aynı konfigürasyonu paylaşmasını ve fırkateynler, amfibi gemiler ve Müşterek Destek Gemisi (JSS) Karel Doorman arasında dönüşümlü olarak kullanılabilmesini sağlayacak.