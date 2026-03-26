Hollanda donanmasında insansız devrim: V-BAT İHA’lar açık deniz testlerini geçerek envantere girdi

Hollanda Savunma Bakanlığı, modern deniz harp sahasındaki teknolojik dönüşüme ayak uydurmak adına tarihi bir adım attı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Shield AI tarafından geliştirilen ve dikey iniş-kalkış (VTOL) yeteneğiyle ön plana çıkan V-BAT İnsansız Hava Aracı (İHA) sisteminin test süreci başarıyla tamamlandı.

Norveç’in dondurucu sularında zorlu sınav

V-BAT sisteminin operasyonel kabiliyeti, NATO’nun devasa Cold Response tatbikatı kapsamında, Norveç’in dondurucu açık deniz sularında test edildi. Hollanda donanmasının amfibi çıkarma gemisi HNLMS Johan de Witt üzerinden havalanan sistem, aşırı rüzgar ve düşük görüş mesafesi gibi gerçek muharebe koşullarında rüştünü ispat etti. Bu testler, İHA’nın sadece sakin sularda değil, en zorlu coğrafi koşullarda bile ana gemiye veri akışı sağlayabildiğini kanıtladı.

Pist gerektirmeyen teknoloji: Dar alanlarda tam performans

V-BAT sistemini rakiplerinden ayıran en temel özellik, gemilerdeki dar alanlarda herhangi bir fırlatma rampası, yakalama ağı veya özel bir piste ihtiyaç duymadan operasyon yapabilmesi. Yaklaşık 5x5 metrelik küçücük bir helikopter pistinden dikey olarak havalanabilen bu İHA, kuyruk pervanesi üzerinden yükselip yatay uçuş moduna geçerek 10 saati aşkın süre havada kalabiliyor. 15 bin fiti aşan irtifa kapasitesi ve gelişmiş elektro-optik/kızılötesi (EO/IR) kamera sistemleriyle donatılan araçlar, ana gemiye kilometrelerce uzaktan anlık istihbarat ve hedefleme verisi aktarabiliyor.

Sekiz farklı savaş gemisine entegrasyon

Tedarik süreci kapsamında Hollanda envanterine dahil edilecek 12 adet V-BAT, donanma bünyesindeki sekiz farklı su üstü platformunda görev alacak. Bu sistemler sadece askeri çatışma bölgelerinde değil; aynı zamanda kaçakçılıkla mücadele, yasa dışı göçün izlenmesi ve açık denizdeki arama-kurtarma faaliyetlerinde de donanmanın "gökyüzündeki gözü" olacak.

Avrupa deniz gücünde yeni bir dönem

Bu kritik hamle, Hollanda'yı ABD ve Avustralya gibi bu teknolojiyi operasyonel hale getiren seçkin ülkeler arasına taşıyor. Uzmanlar, insansız sistemlerin gemilere bu denli entegre edilmesinin, personel riskini azaltırken operasyon maliyetlerini de ciddi oranda düşüreceğine dikkat çekiyor. Hollanda’nın bu alımı, Avrupa deniz gücünün otonom sistemlere geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.