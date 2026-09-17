Hollanda neden GlobalEye'a yöneldi? Avrupa'nın hava güvenliğinde ne değişecek?

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

GlobalEye'ın Hollanda açısından önemi yalnızca hava araçlarını takip edebilmesinden kaynaklanmıyor. Platform, farklı radar ve sensörlerden elde edilen verileri bir araya getirerek hava, kara ve deniz sahasındaki hareketliliğin izlenmesine imkan sağlıyor. Böylece savaş uçakları, insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi tehditlere ilişkin daha kapsamlı bir operasyonel tablo oluşturulabiliyor.

Hollanda neden kendi kapasitesini artırıyor?

Hollanda'nın bu alandaki ihtiyacının temelinde erken uyarı kabiliyeti bulunuyor. Ülke, hava gözetleme ve komuta-kontrol görevlerinde NATO'nun AWACS filosundan yararlanıyor. GlobalEye'ın Hollanda envanterine dahil edilmesi ise ortak NATO kapasitesinin yanında ülkeye ulusal bir imkan kazandıracak.

Platformun radar ve sensörleri, tehditlerin daha uzak mesafelerden tespit edilmesine imkan veriyor. Toplanan bilgiler hava kuvvetlerinin yanı sıra kara ve deniz unsurlarına aktarılabiliyor. Bu özellik, farklı yönlerden gelebilecek tehditlerin aynı operasyonel tablo içinde takip edilmesine katkı sağlıyor.

GlobalEye gerektiğinde havadan komuta merkezi olarak da kullanılabiliyor. Bu yönüyle platform yalnızca gözetleme görevine değil, operasyonların sevk ve idaresine de destek verebiliyor.

NATO'nun hava gözetleme kapasitesi değişiyor

Hollanda'nın hamlesi, NATO'nun mevcut hava gözetleme altyapısındaki dönüşümle de örtüşüyor. İttifakın kullandığı AWACS uçaklarının yerini alacak yeni nesil kapasitenin oluşturulması için Avrupa ülkeleri farklı çözümler geliştiriyor.

Hollanda'nın GlobalEye tercihi bu açıdan yalnızca bir uçağın envantere eklenmesi anlamına gelmiyor. Ülke, NATO'nun ortak imkanlarından yararlanmayı sürdürürken kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanabileceği bir erken uyarı platformuna da sahip olacak.