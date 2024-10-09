Hollanda, Ukrayna’ya F-16 savaş uçağını teslim etti

Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı André Steur 22 Aralık 2023 tarihinde resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk partide 18 adet F-16 savaş uçağının Ukrayna’ya teslim edilmek üzere hazırlandığı bildirmişti. Bu bağlamda Hollanda Savunma Bakanı, 24 adet F-16 savaş uçağının Ukrayna’ya tesliminin başladığını ilk kez kabul ederken, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ilk teslimin önümüzdeki aylarda .

Army Recognition tarafından yapılan habere göre, Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmas, 6 Ekim 2024’te Harkov ve Kiev’e yaptığı son ziyarette, Hollanda’nın Ukrayna’ya desteğini yoğunlaştırdığını duyurdu. Bakan Brekelmas, söz verilen 24 F-16 savaş uçağının ilkinin teslimatını doğrularken iddialı bir İHA programı içinse 400 milyon Euro değerinde önemli bir yatırım yapılacağını duyurdu. Bakan Brekelmans, söz konusu İHA programı için 400 milyon euro (439 milyon dolar) sağlanacak projede Hollanda’nın keşif, savunma ve saldırı amaçlı, başta havada olmak üzere karada ve denizde de kullanılabilecek gelişmiş insansız hava araçlarının Ukrayna ile ortaklaşa geliştirilmesi ve üretilmesi için sağlayacağını belirtti. Aynı zamanda İHA’ların bir kısmının Hollanda’da üretilmesi de ifade edilmekte.

Ayrıca Bakan Brekelmans, Hollanda’nın Ukrayna’ya F-16 ve Patriot hava savunma sistemleri tedarik etmede öncü bir rol oynadığını vurguladı. Bu desteğin havada, karada ve denizde keşif, savunma ve saldırı operasyonlarına uygun çeşitli tipteki insansız hava araçlarına yapılan yatırımlara kadar uzandığını belirterek, “Hollanda, Ukrayna’yı en son teknolojilerle desteklemeye kararlı ve bu insansız hava aracı girişimi de bu yönde atılmış bir adım” dedi.

Ukrayna’ya artan askeri yardım

Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, Hollanda’nın Ukrayna’ya yaklaşık 3.76 milyar euro askeri yardım sağladığını doğruladı. Bu miktar, Haziran ayından bu yana yaklaşık 700 milyon avro artarak öncelikli olarak halihazırda teslim edilen sistemlerin işlerliğini sürdürmeyi amaçlamaktaydı. Ayrıca bu yardım paketi, PzH 2000 kundağı motorlu obüs, Patriot hava savunma sistemi ve F-16’lar için yedek parça ve mühimmat gibi temel öğelerin yanı sıra Ukrayna kuvvetleri için tıbbi malzeme ve erzakları içermekte. F-16’ların son teslimatı askeri destekte önemli bir dönüm noktasını işaret etmekte. 1 Temmuz’da ihracat lisansı verildikten sonra, ilk F-16’lar Ukrayna’ya transfer edildi. 24 adet F-16 savaş uçağının ise önümüzdeki aylarda teslim edilmesi planlanıyor. Hollanda ayrıca bakım sözleşmeleri ve yedek parçalar için 80 milyon Euro'luk finansman sağlayarak ve mühimmat edinimi için 450 milyon Euro yatırım yaparak bu uçakların bakım ihtiyaçlarına katkıda bulunuyor.