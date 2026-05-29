Hollanda’dan dev hamle: Boxer zırhlı araç filosu baştan aşağı yenileniyor

Hollanda, ordunun operasyonel kabiliyetini artırmak ve zırhlı birliklerini modern muharebe sahasının en büyük tehditlerine karşı korumak amacıyla büyük bir askeri modernizasyon projesine imza atıyor. Hollanda Savunma Bakanlığı, envanterdeki en eskisi 13 yılı geride bırakan tekerlekli zırhlı araç filosu için Ömür Ortası Modernizasyon (MLU) programını resmen başlattı. KNDS Deutschland ve Rheinmetall ortak girişimi olan ARTEC GmbH ana yükleniciliğinde yürütülecek proje ile Boxer zırhlı araçları geleceğin savaş konseptine uygun hale getirilecek.

Öncelik İHA tehditleri: Anti-drone sistemleri geliyor

Modernizasyon programının en stratejik ve kritik ayağını, Ukrayna ve çevre bölgelerdeki çatışmalarda zırhlı araçlar için en büyük tehdide dönüşen küçük insansız hava araçları (İHA) ve kamikaze (FPV) dronlar oluşturuyor. Proje kapsamında tüm Boxer araçlarına entegre edilecek Uzaktan Komutalı Anti-Drone Silah İstasyonları sayesinde, mürettebat araç dışına çıkmadan ve kendisini tehlikeye atmadan dron tehditlerini tespit ederek doğrudan imha edebilecek.

Dijital altyapı ve ağ merkezli harp dönüşümü

Proje yalnızca mekanik iyileştirmelerle sınırlı kalmayacak. Boxer araçlarına, Hollanda ordusunun 'Geliştirilmiş Operasyonel Asker Sistemi' altyapısı entegre edilecek. Bu dijital dönüşüm sayesinde, zırhlı araç mürettebatı ile sahada operasyon yürüten yaya piyade unsurları arasında gerçek zamanlı veri ve istihbarat akışı sağlanacak. Lojistik açıdan ise zamanla yıpranan, eskiyen veya yedek parça tedariki zorlaşan mekanik ve elektronik bileşenler yeni nesil sistemlerle değiştirilerek araçların teknik ömrü uzatılacak.

Yeni siparişler programın dışında

Hollanda Kara Kuvvetleri bünyesinde komuta-kontrol, tıbbi tahliye ve personel taşıma gibi farklı modüllerle görev yapan mevcut ana filo bu programa dahil edilecek. Buna karşın, Hollanda'nın Almanya ile ortaklaşa sipariş ettiği ve Puma RCT30 kulesine sahip olan 72 adet yeni Boxer 'Schakal' (Çakal) tekerlekli piyade savaş aracı, fabrikadan en güncel standartlarla çıkacağı için bu modernizasyon projesinin dışında tutulacak.