HÜRJET’in İspanya’ya satışında imzalar atıldı

MEHMET KAYA - ANKARA

Jet eğitim uçağı HÜRJET’in daha önce İspanya tarafından onaylanan satışında anlaşmanın imzalandığı duyuruldu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün 2.6 milyar Avro tutarındaki anlaşmayla 30 HÜRJET’in satışının sözkonusu olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Görgün, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin HÜR’ET'i resmen tercih ettiğini belirttiği mesajında, “Bu adım, Türkiye’nin savunma sanayiinde güvenilen, tercih edilen ve yön veren bir ihracatçı ülke konumuna ulaştığının somut bir göstergesidir. Toplam 2,6 milyar Avro proje bütçesine sahip olan program çerçevesinde teslimatların 2028 yılında başlaması planlanmaktadır” bilgisini verdi.





Görgün, anlaşmanın, HÜRJET uçağı ihracatı yanında, ileri seviye muharip pilot eğitimini kapsayan entegre bir eğitim mimarisini, yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemlerini, bakım-idame altyapısını ve uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını içeren yüksek katma değerli ve çok boyutlu bir savunma sanayii ihracat paketi olduğunu açıkladı.

NATO üyesi bir ülkeye insanlı hava platformu

Milli imkanlarla tasarlanan bir jet eğitim uçağının İspanya tarafından tercih edilmesini değerlendiren Haluk Görgün şunları kaydetti:

“Millî imkânlarla tasarlanan ve üretilen bir jet eğitim uçağının, Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması; savunma sanayiimizin tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında ulaştığı seviyeyi açık biçimde ortaya koymaktadır. HÜRJET ile birlikte ülkemiz; hava platformları alanında yüksek teknoloji üreten, ihraç eden ve küresel pazarda söz sahibi olan bir yapıya kavuşurken, savunma sanayii ihracatımız da nitelik ve ölçek bakımından yeni bir eşiğe taşınmaktadır.”

TUSAŞ HÜRJET

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET eğitim uçağı, pilot eğitiminde savaş uçağındaki eğitimi öncesi ileri jet eğitimi için kullanılıyor. Yakın zamanda ABD ve başka ülkelerde jet eğitim uçağı programları başlatılmıştı. HÜRJET, gelişmiş bir orduya sahip İspanya’nın tercihi olarak bu programlar arasında öne çıkan platformlardan biri oldu.

Türk Yıldızları havacılık gösteri filosunun uçağı olması planlanıyor

HÜRJET’in Türk Yıldızları havacılık gösteri filosunun da uçağı olması da planlanıyor. Türk Yıldızları halen F-5 uçaklarının bir versiyonu ile gösterilerini yapıyor. HÜRJET, gelecekte eğitim ve üretim dahil tüm hazırlıklardan sonra Türk Yıldızları’nın da temel gösteri uçağı olacak.