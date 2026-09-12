İHA ve füze tehdidine karşı İspanya'dan yeni hamle: SIMBAD-RC

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

SIMBAD-RC'nin İspanya açısından öne çıkan tarafı, donanmanın mevcut envanterinde bulunmayan bir savunma yeteneğini kazandırması. Sistem, gemilerin kendi hava savunmasını sağlayabileceği gibi daha geniş kapsamlı ana savunma sistemlerine destek veren ilave bir katman olarak da kullanılabiliyor.

Gemilere kısa menzilli savunma gücü

SIMBAD-RC, MISTRAL 3 füzesini kullanan uzaktan kumandalı bir yakın hava savunma sistemi. Tasarımı, özellikle gemiye yönelen hava tehditlerine karşı hızlı reaksiyon gösterecek şekilde yapılandırılmış durumda.

Sistem; gemisavar füzeler, deniz yüzeyine çok yakın uçan seyir füzeleri, uçaklar ve İHA'lar dahil olmak üzere farklı hedeflere karşı kullanılabiliyor. Tek operatör tarafından yönetilebilmesi de sistemin gemi üzerindeki kullanımını kolaylaştırıyor.

MISTRAL 3 farklı tehditlere karşı kullanılıyor

SIMBAD-RC'nin temel silahı olan MISTRAL 3, yalnızca hava hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanmış bir füze değil. MBDA'nın son testlerinde füzenin küçük İHA'lar ve hızlı seyir halindeki küçük deniz araçları gibi farklı hedeflere karşı da kabiliyetleri öne çıkarıldı.

Bu özellik, savaş gemilerinin karşı karşıya kaldığı tehditlerin çeşitlenmesi açısından önem taşıyor. Özellikle düşük maliyetli İHA'ların yanı sıra gemisavar füzelerin kullanıldığı senaryolarda, ana hava savunma unsurlarının yanında kısa menzilli bir öz savunma katmanının bulunması geminin korunma seçeneklerini artırıyor.

İspanya’da yeni savunma katmanı

Üç SIMBAD-RC'nin aktif deniz birliklerine yerleştirilmesiyle İspanya Donanması, gemi öz savunmasında yeni bir kapasite elde edecek. Sistemlerin ana savunma mimarisini tamamlayacak şekilde kullanılması, farklı menzillerdeki tehditlere karşı daha katmanlı bir yaklaşım oluşturulmasına imkan verecek.

Anlaşma aynı zamanda MBDA'nın İspanya'daki savunma sanayii faaliyetleri açısından da önem taşıyor. Şirket, İspanyol Donanması ile yaptığı bu ilk doğrudan anlaşmayla ülkedeki varlığını genişletmeyi ve gelecekte yeni iş birliği fırsatları geliştirmeyi hedefliyor.

İspanya'nın SIMBAD-RC tercihi, deniz platformlarının karşı karşıya olduğu tehditlerin değiştiği bir dönemde yakın hava savunmasının önemini ortaya koyuyor. İHA'lardan gemisavar füzelere kadar farklı hedeflere karşı kullanılabilen sistem, filonun mevcut savunma unsurlarına ek bir koruma katmanı sağlayacak.